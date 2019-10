Le app della One UI 2 0 di Samsung disponibili per la One UI 1 con dei porting

Le app della One UI 2.0 di Samsung disponibili per la One UI 1 con dei proting : Grazie ad AlexisXDA sono disponibili i port di 15 applicazioni Samsung basate sull'interfaccia One UI 2.0 per tutti coloro che si trovano su One UI 1.x ed hanno il root. L'articolo Le app della One UI 2.0 di Samsung disponibili per la One UI 1 con dei proting proviene da TuttoAndroid.

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - ennesima figuraccia in qualifica davanti ai capi della Honda. Futuro sempre più incerto e addio da non scartare : Jorge Lorenzo, una crisi senza fine. Potrebbe essere il titolo di un film e nel caso del maiorchino sarebbe un horror. ennesima figuraccia nel corso delle qualifiche, quella del cinque volte iridato sul tracciato di Motegi (Giappone), nell’appuntamento di casa della Honda. La RC213V continua ad essere un enigma per l’iberico che, ancora una volta, sarà nelle retrovie, avendo rimediato quasi 3″ (19°) dal compagno di team Marc ...

VIDEO Moto2 - i momenti salienti della qualifica del GP del Giappone 2019 : Marini si riconferma - riecco Baldassarri : Continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo il marchigiano Luca Marini, capace di confermare la straordinaria prestazione in Thailandia di due settimane fa centrando anche la pole position nel Gran Premio del Giappone 2019 di Moto2. Sull’asfalto bagnato di Motegi il 2’00.985 fatto registrare dall’azzurro sul finale si è rivelato un tempo inattaccabile che gli è valsa la terza partenza al palo della carriera. Di lui ...

Luca Marini Moto2 - GP Giappone 2019 : “Contento della mia pole - mi diverto a guidare a Motegi” : Luca Marini strabilia tutti a Motegi (Giappone) e conquista la pole position del quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sulla pista asiatica, resa particolarmente insidiosa dalle condizioni di umido/bagnato, il fratellino di Valentino Rossi ha centrato il target, avendo una buona confidenza fin da subito sulla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Una guida aggressiva ma anche chirurgica quella di Marini, che gli ha permesso di ottenere la ...

A che ora iniziano le qualifiche della MotoGP? Diretta - differite - programma SKY e TV8 del GP Giappone 2019 : Dopo una prima giornata di prove libere completamente asciutta e lineare, il fine settimana di Motegi entra nel vivo domani con un sabato molto probabilmente piovoso in cui andranno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Sull’asciutto Fabio Quartararo sarebbe leggermente favorito per la pole position nei confronti di Maverick Vinales e Marc Marquez, tuttavia sul bagnato la ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MappE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali al Nord/Ovest [MappE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Lo zoo di 105 - Marco Mazzoli interviene : “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbasta a XFactor è una cosa da far accapponare la pelle” : Marco Mazzoli ci ha abituati alle provocazioni. L’ultima in ordine cronologico riguarda il nostro (tanto amato quanto bistrattato) paese, l’Italia. Durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105, il conduttore si è confrontato in maniera accesa con i suoi compagni di avventura. Dal suo studio a Miami, dove vive e lavora ormai da molti anni, Mazzoli ha voluto dire la sua. “Stacci tu in quel paese di merda”, ha detto a chi cercava di far ...

Tokyo 2020 – Che disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Torino - "appendino sapeva della consulenza di Pasquaretta al Salone del Libro" : Nei verbali dell'inchiesta sull'ex portavoce, in tre smentiscono la sindaca che ha sempre negato di essere a conoscenza del contratto retribuito di 5 mila euro poi restituiti

Kevin è nato senza tibia. L’appello della mamma : “Il mio unico sogno è vederlo camminare” : La storia di Kevin, quasi di 2 anni di Torino, nato senza tibia a causa di una patologia nota come emimelia tibiale. Dopo essere stato sottoposto ad una lunga serie di interventi, i genitori hanno deciso, per evitare che l'arto gli venga amputato, di volare negli Stati Uniti per essere curato da un luminare: "Sappiamo di bambini che sono guariti e che non solo camminano ma vanno anche in bici. Aiutateci a realizzare il nostro sogno".Continua a ...

Dieta giapponese vs mediterranea. Dal sushi ai legumi : sfida tra gli alimenti della longevità : La Dieta giapponese sembra essere un vero elisir di lunga vita: in grado di prevenire malattie cardiovascolari, diabete e cancro, è un valido alleato anche nella lotta contro il tumore alla prostata. Tuttavia sull’argomento c’è molta confusione: talvolta si viene associata, erroneamente, la Dieta mediterranea alla giapponese, talvolta invece i due stili alimentari vengono visti come opposti. A fare chiarezza il prof. Alberto ...

Tour de France – Nel 2021 ricorre il 150° anniversario della morte di Garin - la Valle d’Aosta si candida ad ospitare una tappa : La Valle d’Aosta ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare una tappa del Tour de France nel 2021 in occasione del 150° anniversario della morte di Maurice Garin Nel 2021 ricorrerà il 150° anniversario della nascita di Maurice Garin, valdostano e vincitore della prima edizione del Tour de France, un avvenimento che ha spinto proprio la Valle d’Aosta a presentare la propria candidatura per ospitare una tappa ...

Concussione su appalti della sanità a Foggia - arrestato consigliere regionale Cera e suo padre (ex deputato Udc) : L'ex parlamentare dell'Udc Angelo e il figlio Napoleone, consigliere regionale dei Popolari, sono agli arresti domiciliari. Dalla stessa inchiesta è nata l'indagine che ha coinvolto il governatore Emiliano