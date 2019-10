Da NextGen a Rossi | in Giappone sarà lotta per podio

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La Next Generation della MotoGp, il secondo posto di Andrea Dovizioso nel Mondiale e la voglia matta di Valentinodi risalire sul. A due settimane dal trionfo iridato in Thailandia di Marc Marquez, non mancano i motivi d'interesse del Circus delle due ruote che sta per accendere i motori a Motegi in. A partite dalla verve del giovane Fabio Quartararo che nelle ultime gare e' stato il principale rivale del campione spagnolo e che, oltre a voler vincere una gara entro la fine della stagione, punta a diventare il miglior rookie dell'anno e il miglior pilota indipendente. L'entusiasmo del francese Quartararo sara' messo alla prova dall'esperienza dei veterani come Andrea Dovizioso (Ducati), secondo in campionato, impegnato a difendersi dai rivali che cercheranno di ridurre il margine, come Alex Rins (Suzuki), attualmente terzo con 167 punti, e Maverick Vinales (Yamaha ...

