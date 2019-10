Trieste | malore per Salvini | ricoverato in ospedale “Accertamenti | non è niente di grave”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il segretario della Lega Matteoha avuto unmentre si stava dirigendo aper assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ronchi, l’ex ministro dell’Interno è stato portato all’San Polo di Monfalcone (Gorizia), dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Un primo responso dei sanitari parla di una sospetta colica renale. Non si tratta, dunque, di qualcosa di grave, tanto che il leader della Lega starebbe già per essere dimesso, scrive Il Piccolo di. Da quanto appreso dal quotidiano,avrebbe ringraziato i medici di Monfalcone e si sarebbe detto dispiaciuto di non poter essere presente all’ultimo addio ai due poliziotti. L'articoloper...

MediasetTgcom24 : Trieste, Salvini in ospedale: malore all'aeroporto #MatteoSalvini - il_piccolo : #Malore mentre è diretto ai funerali degli agenti uccisi a #Trieste: @matteosalvinimi Salvini in ospedale a… - SoniaRomiti : RT @4everAnnina: Malore mentre è diretto ai funerali degli agenti uccisi: #Salvini in ospedale a Monfalcone. Tira il freno, @matteosalvinim… -