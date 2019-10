ANBI | non c’è cibo senza acqua | determinanti le scelte della prossima PAC

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La lotta alla fame nel mondo “non può prescindere dalla disponibilità d’, perché anche le risorse idriche non sono distribuite in modo omogeneo sulla superficie terrestre; secondo i dati dell’ONU, su una popolazione mondiale di oltre 7 miliardi e mezzo di persone, circa un miliardo non ha accesso all’potabile e circa due miliardi e mezzo non ne dispone a sufficienza per le pratiche igieniche ed alimentari“: a ricordarlo, in occasioneGiornata Mondiale dell’Alimentazione, è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (). “L’agricoltura fuori suolo dimostra come si possa coltivareterra, ma mai– evidenzia il Presidente di, Francesco Vincenzi – Se vogliamo che la terra continui ad essere un luogo ospitale per tutti, occorre agire, prevedendo soluzioni contro le ...

