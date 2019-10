Vertice Conte-maggioranza : «Quota 100 rimane» : «Quota 100 rimane, questo è l' indirizzo politico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte che precisa: «Vogliamo rivedere le misure ma conservarle». A quanto...

Manovra - Vertice a Palazzo Chigi con Conte e Gualtieri prima del cdm delle 21 : E’ l’ultimo giorno di incontri a Palazzo Chigi per definire, quasi all’ultimo tuffo, la Manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea. Alle 11 è stato convocato un vertice dell’esecutivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Una riunione che serve a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocati per le 21. ...

Alitalia - il salvataggio sbloccato dal Vertice tra Conte e Atlantia : Il governo sblocca il salvataggio di Alitalia mettendo Fs e Atlantia nella condizione di presentare in serata al Mise e ai commissari una proposta vincolante, sia pure condizionata e che necessita di...

Alitalia : a breve Vertice Conte-Patuanelli-Di Maio-Gualtieri a p. Chigi : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, a breve, dunque subito dopo il Consiglio dei ministri che si è concluso da pochi minuti, si terrà un vertice tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Paola De Micheli e Dario Franceschini sul dossier Alitalia, dopo la lettera in cui Atlantia minaccia di tirarsi indietro dal consorzio che dovrebbe salvare la compagnia di bandiera. ...

Manovra - niente intesa dopo il Vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Manovra - niente intesa dopo il Verticenotturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Si alza la tensione nella maggioranza, alla vigilia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Le divergenze, tenute sotto traccia fino all'ultimo,...

Governo - sulla manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Manovra - Vertice da Conte con Pd - M5S - Leu e IV. Di Maio : «L'Iva non si tocca» : vertice di governo a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, riunisce tutti i partiti che sostengono la maggioranza in...

Giustizia - Vertice Conte-Bonafede-Orlando. Pd : “Accordo su riforma Csm e riduzione dei tempi dei processi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il vicesegretario Pd Andrea Orlando si sono incontrati per oltre due ora a Palazzo Chigi per parlare della riforma della Giustizia. Un vertice atteso, al termine del quale, dal fronte democratico, sono arrivati segnali positivi. “Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del Csm”, ha detto Orlando. “Abbiamo condiviso l’impianto e gli ...

Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il Vertice per il clima all'Onu : Che fosse tutto un magna magna lo sapevamo già. E che la sete di potere andasse di pari passo con la fame in senso stretto era piuttosto risaputo. Ma che l' uomo che aveva provato a divorarsi il vicepremier in un discorso infuocato in Parlamento, come il Conte Ugolino coi suoi figli, ora ne scimmiot

Cosa dirà Conte al Vertice sul clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...

Conte : «Con Macron auspichiamo sostegno Ue a crescita». Vertice Italia-Francia a inizio 2020 : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.