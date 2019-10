Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DELLA A24 DIREZIONE TIBURTINA, MA ADESSO UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24 STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN QUESTA CARREGGIATA, LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A PARTIRE DALL’USCITA LA RUSTICA. VICINO QUESTA ZONA DEL RACCORDO, SULLA VIA COLLATINA, UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI. RALLENTAMENTI TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE. PERINCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DELLA A24, PARLIAMO DEL TRATTO URBANO. ZONA SUD DICONINTENSO: CODE SULL’APPIA, SULLA VIA ARDEATINA, IN VIA DI CASTEL DI LEVA E SULLA VIA LAURENTINA. ALL’ALTEZZA DI ACILIA DISAGI SIA SULLA VIA DEL MARE SIA SULLA COLOMBO. TORNIAMO SUL RACCORDO. CODE A TRATTI TRA TRIONFALE-AURELIA DIREZIONE FIUMICINO. IN ZONA OTTAVIA CODE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA TRIONFALE. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI IL NOSTRO ...

