Sul CorSport il processo a Gascoigne e la sua propensione a baciare sconosciuti

CorSport : Doveri da 7. Un dubbio Sulla trattenuta Izzo-Ghoulam : Il Corriere dello Sport giudica più che positiva la prestazione in Torino-Napoli di Doveri. Ottima la sua direzione di gara per Torino-Napoli, tanto da meritare un 7 pieno. Bravissimo a cogliere “la furbata di Izzo” che dà un calcetto a Ghoulam e cerca di farlo passare per fallo in area. “Siamo quasi ai limiti della simulazione (cerca comunque di ingannare l’arbitro)” Bravo e coraggioso anche Passeri, suo assistente, nel segnalare immediatamente ...

CorSport : Conte Sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano Sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

Sul CorSport lo strano labiale di Balotelli : “Sempre tutto alla Juve” : Mario Balotelli non deve aver gradito particolarmente la direzione di gara dell’arbitro Pasqua, in occasione della partita del Brescia contro la Juventus. Il Corriere dello Sport scrive di un labiale di SuperMario intercettato dalle telecamere a fine partita: “Sempre alla Juve, tutto a loro”. I compagni se ne sarebbero accorti e sarebbero intervenuti subito per accompagnarlo negli spogliatoi, Gastaldello in primis. In realtà, ...

CorSport : il Napoli ha speso molto più dei Reds Sul mercato - ma questo non assicura la vittoria : Il Corriere dello Sport prepara la sfida di questa sera del Napoli contro il Liverpool con una classifica delle spese fatte dai club che partecipano alla competizione. Il Liverpool è ultimo con solo 1,9 milioni spesi. Napoli invece ottavo con 128 milioni spesi. questo non significa che la formazione azzurra sia più forte di quella di Klopp, ma che i Reds, campioni della passata edizione, avevano probabilmente una squadra già forte e collaudata ...