Pensioni 2020 | è rissa sulla Quota 100 | per Di Maio ' Renzi vuole tornare alla Fornero'

Pensioni ultime notizie : Landini “impegno riforma entro aprile 2020” : Pensioni ultime notizie: Landini “impegno riforma entro aprile 2020” Nuovo incontro e confronto tra sindacati e governo: sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil sull’incontro avvenuto con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. La cosa quasi certa è che Quota 100 non sarà toccata nel 2020, sebbene l’aspetto più importante ...

Pensioni - spunta il mini aumento : ma le vere novità solo ad aprile 2020 : C'è l'impegno della maggioranza ad avviare con i sindacati un confronto per una riforma del sistema Pensionistico da...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Catalfo (MdL) su quota 100 : 'No a revisione finestre' : Prosegue la discussione politica sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100, dopo che negli ultimi giorni si è diffusa l'ipotesi di una stretta rispetto ai criteri di ingresso nell'Inps. A risultare potenzialmente coinvolti non sono in realtà i requisiti anagrafici e contributivi, visto che anche nel 2020 e 2021 la quiescenza potrà essere ottenuta a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Questa volta ad essere ...

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Pensioni flessibili e LdB2020 : possibile stretta su Quota 100 con tre mesi in più d'attesa : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100, il meccanismo di semplificazione delle regole di uscita dal lavoro che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Nelle scorse settimane era emersa l'ipotesi di una stretta sul ricorso al cumulo dei redditi lavorativi, con la possibile eliminazione delle attività occasionali nella misura massima di 5mila euro ...

Pensioni e LdB2020 - Furlan (Cisl) : 'Chiediamo una discontinuità vera al governo' : Dalle parti sociali prosegue il pressing sul governo per un cambio di passo rispetto alle tutele espresse in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, con l'obiettivo di garantire maggiore equità per tutti i cittadini. A prendere posizione in merito a tali tematiche è stata in particolare la leader della Cisl Annamaria Furlan, intervenuta presso il Forum di Assago davanti a 10mila delegati per un evento organizzato assieme a Cgil e Uil. ...

Aumento delle Pensioni nel 2020 - i sindacati spingono sul ritorno all'indicizzazione piena : Le pensioni nel 2020 potrebbero tornare ad aumentare, sempre che il governo decida di dare ascolto alle richieste dei sindacati. Se c'è una cosa che sembra essere al centro dell'interesse delle parti sociali in materia pensionistica è proprio la rivalutazione delle pensioni. Un argomento che le parti sociali hanno assunto a loro autentico cavallo di battaglia, tanto è vero che dopo essere già in passato scesi in piazza su questa materia, ...

Pensioni flessibili e LdB2020 : nuova ipotesi con Q92 : Nelle pieghe della proposta di riforma del settore previdenziale emerge anche una nuova ipotesi d'intervento sulla Quota 100, al fine di trasformarla in una Quota 92. La proposta non appare del tutto nuova, visto che proviene da un disegno di legge depositato lo scorso gennaio in Senato a firma del senatore democratico Tommaso Nannicini. Il meccanismo prevedere di consentire l'accesso anticipato alla pensione potenziando quanto già previsto per ...

Pensioni e LdB 2020 - Landini sul tavolo con il governo : 'Confronto vero e serrato' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 ottobre 2020 emergono dal nuovo confronto tra governo e sindacati tenutosi nella giornata di ieri. Nell'occasione si è tornati infatti a parlare anche di riforma del settore previdenziale, attraverso l'impegno per la tenuta di un tavolo tecnico ad hoc sul superamento della legge Fornero. Un nuovo incontro al riguardo è stato programmato per la prossima settimana. Nel frattempo anche i comitati degli ...

Pensioni e LdB 2020 - Renzi : 'Quota 100 è un furto alle nuove generazioni' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 ottobre 2019 riprendono le dichiarazioni espresse nel corso della settimana appena conclusa dalla politica e dalle parti sociali in merito alla quota 100 e alla necessità di superare la rigidità introdotta dalla legge Fornero. In particolare, importanti prese di posizione sono emerse dalla Uil (che ha chiesto un cambio di passo al governo) e dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. Proietti (Uil): ...

Pensioni e LdB 2020 : proseguono Q100 - APE e OD - più difficile compensare i crediti Inps : Continuano ad emergere dettagli interessanti in merito all'impostazione della nuova legge di bilancio 2020 ed alle relative modifiche che verranno implementate all'interno del comparto previdenziale. Al riguardo non si prospettano infatti solo interventi sulla flessibilizzazione delle regole di uscita dal lavoro, ma anche in merito alle compensazioni dei crediti Inps. Manovra 2020: non sarà più possibile compensare automaticamente l'Inps Tra le ...

Pensioni e Manovra 2020 - esodati in piazza il 9 ottobre per la salvaguardia : Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al caso dei lavoratori esodati e alla necessità di un intervento di salvaguardia da inserire all'interno della prossima legge di bilancio 2020. I precedenti interventi di tutela non sono infatti riusciti a salvaguardare tutti i cittadini rimasti senza lavoro ed al contempo senza l'assegno dell'Inps. Per questo motivo, i comitati si mobilitano per far sentire nuovamente la loro voce in vista della prossima ...

Pensioni e LdB2020 - pressing del CODS per la Q100 rosa e l'Opzione Donna : Il confronto con le parti sociali sulle misure di flessibilità previdenziale da inserire nella prossima legge di bilancio 2020 prosegue con toni accesi, mentre si avvicina sempre di più l'avvio della relativa discussione parlamentare. Il nuovo esecutivo giallo-rosso ed il Parlamento dovranno infatti occuparsi di confermare le nuove Pensioni flessibili tramite l'ormai nota quota 100, ma anche di prorogare le Pensioni anticipate tramite opzione ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - gli esclusi dalla Q100 attendono risposte : La Legge di Bilancio 2020 comincia a delinearsi all'interno della NaDef e sono molti i lavoratori in età avanzata che si trovano a fare i conti con i requisiti di accesso alla pensione. L'attesa conferma della quota 100 ha infatti rappresentato un importante passo in avanti rispetto all'incertezza delle scorse settimane, posto che una sua eliminazione avrebbe creato il rischio concreto di costituire nuovi esodati. Nonostante ciò, le alternative ...