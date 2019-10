Adware in 15 app Android che devi eliminare | se le trovi

Cancellazione immediata di oltre 20 app Android da questo venerdì : caso Adware di fine settembre : Sono trapelate oggi 27 settembre sul web più di 20 app Android che faremmo meglio a cancellare prima possibile al nostro smartphone. Come spesso accade in questi casi, in linea con quanto vi ho riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, si parla più in particolare di adware, ovvero di app che vengono infettate. Queste, una volta installate dagli utenti, eseguono un codice che fa caricare un elevato volume di pubblicità. Spesso e ...

Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni con Adware : Il team di Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni che insieme sono state scaricate ed installate oltre 1,5 milioni di volte dagli utenti Android L'articolo Google ha rimosso dal Play Store due applicazioni con adware proviene da TuttoAndroid.

Adware in due app Android sul Play Store scaricate oltre un milione di volte : Adware in due app Android con un totale, combinate, di un milione e mezzo di download sono state rimosse dal Play Store dopo che Google è stata informata che stavano pubblicando malware. Ancora una volta ci troviamo a dover riportare di app malevole presenti sullo Store ufficiale Android che riescono ad (Continua a leggere)L'articolo Adware in due app Android sul Play Store scaricate oltre un milione di volte è stato pubblicato su PantareiNews ...