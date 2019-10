Come indossare il tartan? Idee di look

Fonte : dilei

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Questa settimana rispondo ad Anna, che mi chiedefare per abbinare un kilt scozzese. Anna è caduta benissimo, perchè, effettivamente, la fantasia scozzese sarà un vero e proprio must have quest’anno. E non si tratterà solo di gonne, ma anche di sciarpe, cappotti, accessori… chi più ne ha più ne metta! Ecco qui qualche consiglio suabbinarlo con stile. Gonna Thom Browne, camicia Joseph, stivali Sergio Rossi, borsa Hunting Season, giacca doppiopetto Harris Wharf London, occhiali Jimmy Chooil: da dove arriva Il kilt forse è la prima cosa a cui si pensa quando si parla di fantasia. Si tratta di un capo d’origine scozzese, nato per essere utilizzato dagli uomini. La foggia a gonna era utile per poter camminare più agevolmente nella brughiera. Pensate che oggi è l’abito da cerimonia degli scozzesi, che lo utilizzano anche quando ...

