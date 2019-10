Servizio Civile Universale | prorogata scadenza al 17 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Come comunicato dall’UNITALSI, è statalaper l’invio delle domande per il, con la nuova deadline fissata per il 17alle 14. E’ stato prorogato al 172019 alle ore 14 il termine per la presentazione delle domande per vivere l’esperienza delcon l’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) accanto alle persone ammalate e disabili. Il bando 2019, riservato ai i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti, è stato pubblicato ed è consultabile sul sito www.unitalsi.it, dove è possibile trovare anche le specifiche degli 8 progetti proposti (uno all’estero, a Lourdes, e 7 in Italia) e le modalità di presentazione online delle domande di partecipazione. In particolare, a Roma e provincia viene proposto il progetto: ...

matteosalvinimi : #Salvini: Carola #Rackete applaudita? In qualunque Paese civile se un comandante sperona una motovedetta in servizi… - Montecitorio : 'Interpretarono il loro lavoro come missione e impegno civile a servizio della comunità'. Così il Presidente… - infogiomilano : Prorogato il bando per il Servizio Civile Universale: nuova scadenza 17 ottobre! Info -