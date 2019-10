Pentagono:Turchia fermi azioni in Siria

Il"ha incoraggiato con forza laa fermare lenel Nordest della", sottolineando come l'operazione ordinata da Erdogan rischi di "creare gravi conseguenze per Ankara". Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, in un colloquio telefonico con il suo omologo turco Hulusi Akar. Esper ha inoltre ribadito come gli Stati Uniti considerino "strategica la relazione bilaterale" con la.(Di venerdì 11 ottobre 2019)