Sondaggio Masia per Agorà | la Lega di Matteo Salvini torna a crescere | crollo di Pd e M5s

Greta Thunberg - il Sondaggio di Fabrizio Masia : cosa ne pensano gli italiani. E tra chi vota Lega... : Che cosa ne pensano gli italiani di Greta Thunberg e del suo movimento ambientalista, Fridays For Future? Quale il giudizio dei nostri connazionali circa la baby-paladina green che piangendo ha affermato ai potenti del mondo, riuniti alle Nazioni Unite, di averle rubato il futuro e spezzato i sogni?

Sondaggio di Masia per Agorà : "Matteo Renzi è inaffidabile". Si mette male per l'ex premier : "La maggioranza di governo adesso potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva, Renzi sarà un alleato?". Questa la domanda posta agli elettori italiani da Fabrizio Masia, nel Sondaggio per Agorà. Il dato è sorprendente, non tanto perché la maggioranza reputa l'ex premier "inaffidabile", quanto pe

Sondaggio di Masia per Agorà - cosa pensano gli elettori del Pd sull'addio di Renzi? Numeri preoccupanti : Non sono tempi semplici per Matteo Renzi. Quello che sembrava un periodo florido, potrebbe decretare la fine dell'ex premier. Secondo i Numeri definiti dal Sondaggio di Fabrizio Masia, per la maggioranza degli elettori del Partito Democratico Renzi non ha fatto bene a separarsi da Nicola Zingaretti.