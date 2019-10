Sicilia : sicurezza alimentare - trecento partecipanti a roadshow Fipe Confcommercio : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Un vero e proprio aggiornamento professionale per ristoratori e addetti alle cucine ma anche una giornata importante di formazione e informazione per gli imprenditori del settore alimentare e per decine di giovani che guardano all’alimentazione e al mondo della ristorazione come sbocco professionale delle loro attività scolastiche. Oltre 300 persone hanno partecipato ai vari momenti del roadshow ...

Sanità : Aiop Sicilia - 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' (2) : (AdnKronos) - Ferlazzo ricorda inoltre che "la componente di diritto privato del servizio sanitario regionale ha come corrispettivo, a fronte delle prestazioni rese, solo le tariffe predeterminate dalla Regione, che sono bloccate dal 2007, così come dal 2007 sono bloccati i tetti di spesa. Per cui s

Sanità : Aiop Sicilia - 'in ospedali privati garantita sicurezza pazienti' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Gli ospedali privati hanno personale in numero sufficiente a garantire un servizio di qualità e ad ottemperare a tutte le norme sulla sicurezza del paziente e per la riduzione del rischio clinico, come si evince, peraltro, dai costanti controlli cui le stesse sono sog

Sicilia : Acireale - bando per messa in sicurezza torrente Lavinaio Platani : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha pubblicato la gara per avviare le indagini geologiche e geotecniche e progettare la sistemazione idraulica del torrente Lavinaio Platani di Acireale (Catania).

Regione Sicilia - CDP e Terna : sottoscritto un accordo di programma per favorire la sicurezza - l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica della Sicilia : Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris hanno firmato oggi un accordo di programma per interventi per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di ottimizzare le sinergie tra i soggetti coinvolti al fine di realizzare progetti di sostenibilità ambientale ...

Sicilia : Regione stanzia 1 - 5 mln per messa in sicurezza Sp 40 : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Due tratti della strada provinciale 40, ricadenti nei territori di Carini e di Montelepre, nel palermitano, saranno presto messi in sicurezza. Più volte la strada, che porta anche al Comune di Giardinello, è stata chiusa per la caduta di massi. Ora l'Ufficio contro il

Sicilia : Regione - tempi brevi per messa in sicurezza parete rocciosa Giagaffe : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - Si stringono i tempi per mettere in sicurezza la parete rocciosa dalla quale, dieci anni fa, si staccarono alcuni grossi massi che colpirono le abitazioni sottostanti in contrada Giagaffe, a Carini, nel Palermitano. I crolli del 2009, che per fortuna non provocarono vit

Sicilia : Regione - tempi brevi per messa in sicurezza parete rocciosa Giagaffe : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – Si stringono i tempi per mettere in sicurezza la parete rocciosa dalla quale, dieci anni fa, si staccarono alcuni grossi massi che colpirono le abitazioni sottostanti in contrada Giagaffe, a Carini, nel Palermitano. I crolli del 2009, che per fortuna non provocarono vittime, costrinsero l’amministrazione cittadina a fare sgomberare gli immobili e a delimitare le zone rischio. A provocarli, come è ...

Sicilia : via libera Regione a progetto messa in sicurezza porto Marettimo (2) : (AdnKronos) - L'iter prevede adesso la redazione del progetto esecutivo, a cura del provveditorato interregionale per le Opere pubbliche. "Entro l'anno, così come da impegno assunto dal provveditore Gianluca Ievolella - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - il progetto sar

Sicilia : via libera Regione a progetto messa in sicurezza porto Marettimo : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il governo Musumeci ha approvato il progetto da 24 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Marettimo. Per il piccolo approdo delle Egadi è prevista la costruzione di una barriera soffolta - struttura sommersa utile a rallentare il moto ondoso - che risolv