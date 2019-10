Minaccia gli agenti e cerca di rubare l' arma | arrestata una 27enne

L’ex moglie di Cipollini : “Mi Minacciava puntandomi la pistola alla testa” : L’ex ciclista Mario Cipollini è accusato di violenza e minacce alla ex moglie, Sabrina Landucci. Proprio lei è stata ascoltata, ieri, presso il tribunale di Lucca. E dopo le sue parole la situazione giudiziaria di Cipollini sembra essersi complicata non poco. Il processo è nato dalla denuncia che la Landucci ha sporto nel 2017, dopo anni di maltrattamenti e aggressioni, anche successivi al divorzio. L’ultimo episodio risale a gennaio 2017. ...

Cina - Minaccia di bruciare la bandiera vestito con la maglia di James Harden : arrestato fan dei Rockets [FOTO] : Howard Wang, giovane fai dei Rockets, ha minacciato di bruciare la bandiera cinese vestito con la maglia di James Harden, in appoggio alle proteste di Hong Kong: finisce subito in manette La querelle fra gli Houston Rockets e la Cina si arricchisce di una nuova, clamorosa, vicenda. Nessuno scivolone questa volta da parte della franchigia texana, ma un problema ‘interno’ alla Cina. Una fan cinese dei Rockets, tale Howard Wang, ...

Assalto delle truppe turche in Siria. Ora gli Usa Minacciano sanzioni : L’operazione Prince Spring al secondo giorno. Raid aerei turchi anche nel nord Iraq. Obiettivo: i curdi

Lecco. Acquate : quarantenne prende a martellate la moglie poi Minaccia il suicidio : Ha aggredito la moglie poi ha minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto. Il fattaccio è avvenuto in viale Montegrappa, nel

Picchia moglie poi Minaccia di far esplodere casa con bombola gas : arrestato : Roma – Ha aperto la valvola di una bombola del gas di 50 litri, sul terrazzo dell’abitazione della moglie, poi per ben due volte, con l’accendino in pugno, ha provato a farla esplodere. Ad evitare il peggio, il difettoso funzionamento dell’arnese e il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, intervenuti in ausilio al Reparto Volanti, che sono riusciti ...

Siria : Smeriglio (Pd) - ‘guerra è Minaccia a nostra sicurezza nazionale’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Le notizie che arrivano dal confine tra Turchia e Siria sono sempre più allarmanti: Erdogan sta preparando un’invasione militare che potrebbe trasformarsi in un massacro per la popolazione curda del Rojava. La comunità internazionale, l’Ue e l’Italia non possono restare indifferenti al dramma di un popolo cui, anzi, si deve riconoscenza per il grande contributo alla sconfitta ...

Upas anticipazioni al 18/10 : Beatrice Minaccia di denuncia il figlio di Raffaele : I prossimi episodi di 'Un posto al sole' si preannunciano decisamente avvincenti e vedranno aprirsi un nuovo arco narrativo che terrà banco a lungo. Nonostante per un certo periodo è sembrato che Diego avesse messo da parte la sua ossessione per Beatrice, si scoprirà presto che, in realtà, non è affatto così. Come anticipato dal settimanale 'Telepiù', quest'ultimo continuerà a seguire ogni spostamento di Bea e a sostare sotto casa sua per ...

Boca Juniors - “Wanchope” Abila Minacciato di morte : follia in Argentina [DETTAGLI] : L’Argentina regala la sua ultima follia. Una domenica di terrore quella vissuta dall’attaccante del Boca Juniors Ramón “Wanchope” Abila. Il calciatore è entrato nel panico dopo una chiamata in cui gli sono stati forniti tutti i dati che potessero terrorizzarlo. L’indirizzo di casa dei suoi genitori, quello dell’abitazione della sua ex compagna e del figlio, una vera e propria minaccia. L’episodio sarebbe legato allo ...

Terrore per un giocatore del Boca Juniors : Minacciato di morte - disposta la scorta per tutta la famiglia : Terrore in Argentina: un calciatore del Boca Juniors minacciato di morte Incredibile ma vero: un giocatore del Boca Juniors è stato minacciato di morte. Si tratta di Ramon Abila, che secondo quanto riportato dal sito tn.com avrebbe ricevuto una telefonata terrificante.”Wanchope” è stato minacciato seriamente di morte, col misterioso interlocutore che è riuscito a terrorizzarlo dimostrandogli di essere a conoscenza degli ...

Minaccia moglie con bombola del gas : arrestato uomo all’Appio Latino : Roma – Attimi di tensione ieri pomeriggio in via dei Colli Albani, dove alle 18 circa, un 45enne romeno e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, assente da casa da venerdi’ scorso, e’ rientrato nella sua abitazione all’Appio-Latino e in preda ad un forte stato di alterazione alcolica, ha iniziato a Minacciare la moglie brandendo una bombola del ...

Dalla "Minaccia peronista" al "sì convinto" : la capriola del Pd sul taglio dei parlamentari : Il taglio dei parlamentari è “uno spot elettorale e basta”. Di più: è una “scorciatoia per indebolire il Parlamento”, anzi per “controllarlo” e renderlo “funzionale” a un progetto politico “peronista”. Peggio: rende più vicino un “collasso democratico” in un contesto che “ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento”. ...

Cremona : Minaccia e maltratta l'ex moglie - denunciato : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - maltratta e minaccia l'ex moglie a Cremona. E' stato denunciato dai carabinieri un operaio di 53 anni, nato in Albania, che è accusato di violenze nei confronti di una donna di 44 anni. Nonostante i due siano legalmente separati, l'uomo mantiene la residenza nella casa c

Reggio Calabria - maestra delle elementari Minaccia e picchia gli alunni : “Siete stupidi maiali” : È stata sospesa per un anno una maestra della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, per aver minacciato e percosso i suoi alluni. Il provvedimento è scattato al termine di una serie di indagini partite dai racconti che i bambini avevano fatto ai genitori, poi confermati dalle immagini riprese da telecamere posizionate in aula a sua insaputa: "La maestra è cattiva. Diceva che non gli importava se ci faceva ...

NBA – Enes Kanter aggredito e Minacciato fuori da una moschea : “sono gli scagnozzi di Erdogan - mi perseguitano” : Enes Kanter aggredito e minacciato fuori da una moschea vicino Boston: il cestista dei Celtics identifica i suoi assalitori come uomini del dittatore turco Erdogan Brutto episodio capitato ad Enes Kanter al di fuori di una moschea vicino Boston. Il centro dei Celtics, conclusa la preghiera del venerdì insieme al compagno di squadra Tako Fall, è stato aggredito e minacciato al grido di ‘traditore’ da due uomini al di fuori del ...