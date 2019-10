L’appello di Jared Leto con ricompensa per i ladri | “Rivoglio la mia testa mozzata”

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Arriva l'appello didopo che gli è stata sottratta lamozzata che Gucci aveva costruito appositamente per lui in occasione del Met Gala che si è tenuto nel mese di maggio. La creazioni, che Alessandro Michele aveva ideato per essere sfoggiate come delle borse a mano, conche fece scalpore per aver portato la sua sul red carpet e che nelle ultime ore sta cercando disperatamente dopo che qualcuno gliel'ha sottratta. "Non ho proprio idea di dove sia finita lae penso che qualcuno possa averla rubata. Se qualcuno la ritrova, dovrebbe portarla al più vicino store Gucci e riceverà in cambio un paio di scarpe da ginnastica sudicie" Secondo quanto riporta The Cut, lamozzata dicosterebbe 10mila euro, cifra corrispondente a 11mila dollari. Per il ritrovamento, l'artista ha già offerto un'assurda, mettendo a disposizione un ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: L'appello di #JaredLeto con ricompensa per i ladri: 'Rivoglio la mia testa mozzata' - OptiMagazine : L'appello di #JaredLeto con ricompensa per i ladri: 'Rivoglio la mia testa mozzata' - MARSaviors : Sto male sto deficiente aveva anche distrutto l’oscar come minimo l’ha persa in cucina -