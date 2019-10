Ambiente | a Firenze una scuola ‘verde’ che potrebbe diventare un modello per tutti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nelladel futuro l’aria è depurata da alberi e piante all’esterno e all’interno dell’edificio. Ogni superficie, orizzontale o verticale, è coperta di piante. Gli studenti, ai primi anni della loro formazione, imparano a convivere con le piante e a trarre dalla loro compagniai benefici possibili; non solo ambientali, ma anche fisici e psichici. Non è una fantasia, ma può trasformarsi in realtà grazie al progetto di GoFundMe Italia e il professore Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale e direttore del Linv (International Laboratory for Plant Neurobiology). La riforestazione urbana è uno dei possibili strumenti per contrastare la crisi climatica. È chiaro che siano necessarie azioni volte alla riduzione delle attuali emissioni e una transizione verso le energie rinnovabili, ma nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa: coprire di alberi e piante le ...

