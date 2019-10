Vaccini | a San Giuseppe Jato ambulatorio aperto solo una volta a settimana e per tre ore

Vaccini : in Lombardia copertura del 96% - sanzioni e niente scuola per gli inadempienti : “Una vittoria importante per la salute dei nostri bambini: in Lombardia i vaccinati per l’esavalente (difterite, tetano, pertosse, polio, Haemophilus influenzae B, epatite B) sfiorano il 96%; per il trivalente (morbillo, parotite, rosolia) superano il 95%“. Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, riportando i dati sulle coperture vaccinali all’apertura dell’anno scolastico ...