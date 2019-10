Ruba una spugna da bagno e aggredisce vigilante e carabinieri | arrestato nigeriano

Germania - alla guida di un tir Rubato finisce su 8 auto : 9 feriti - nessuna pista esclusa : È avvenuto a Limburg, città tedesca dell'Assia. Un camion rubato è finito contro alcune auto ferme davanti al tribunale, schiacciandole. Nove i feriti, compreso l'autista del mezzo pesante, un trentaduenne di origini siriane che è stato arrestato. Il ministro: “Anche se la dinamica dei fatti ricorda i terribili attentati di Berlino e di Nizza, la motivazione dell'arrestato rimane ancora da chiarire”.Continua a leggere

Pio e Amedeo - una donna cerca di deRubarli e loro la filmano mentre scappa : “Signorina che voleva fare?” : Una donna alla stazione di Milano ha cercato di derubare Pio D’Antini e Amedeo Grieco, sono stati proprio loro a raccontare la disavventura sul loro profilo Instagram. I due attori si sono immediatamente accorti del tentativo di furto che quindi non si è concretizzato, hanno però scelto di inseguire la presunta ladra per chiedere spiegazioni e filmare la reazione: “Scusi signorina, che voleva fare? voleva mettermi le mani nella ...

Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà : "Mettetevi una mano sulla coscienza" : “Grazie, grazie, infinitamente grazie”. Cominciano così le disperate parole che papà Fabio Pardini scrive in un post su Facebook. Stando al racconto del padre, domenica scorsa, 6 ottobre, nella notte, in via Sabotino a Roma, qualche ladro ha pensato di rubare i giochi della figlia che l’uomo teneva nella sua macchina. La bambina, di soli 5 anni, però, come scrive il padre nel post “lotta tra la vita e ...

Una Vita spoiler 9-10 ottobre : Susana incolpa l'ex di Maximiliano di aver Rubato : Gli appuntamenti di Una Vita di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre saranno incentrati sulla vendetta di Rosina sull'ex di suo marito Maximiliano. Nel corso di un confronto con Susana, infatti, la donna le confesserà che suo marito, prima di convolare a nozze con lei, aveva avuto una lunga e travagliata relazione con la domestica Maria. Consapevoli del fatto che quest'ultima sta per tornare in città, le due donne incominceranno a tramare vendetta. ...

Mondovì - deRuba e aggredisce una ragazza sul treno : preso magrebino : Federico Garau La giovane è stata afferrata per il collo dallo straniero che la aveva appena derubata e voleva essere lasciato in pace: salvata dall'intervento di un altro passeggero e del capotreno Ha rapinato e poi aggredito una ragazza sul treno Savona-Torino, ma non è riuscito comunque ad evitare l'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Mondovì (Cuneo). Protagonista in negativo della vicenda un marocchino di 37 anni, ...

Salerno - prostituta minaccia il cliente con una siringa e lo deRuba : Ignazio Riccio Per le forze dell’ordine non è stato facile individuare la ladra, poiché recentemente ha subito un intervento chirurgico per diventare donna e ha cambiato nome È molto nota nell’ambiente della prostituzione, in particolare è conosciuta perché in passato è stata elemento di spicco dei transessuali che operano, di notte, alle spalle dello stadio Arechi di Salerno. La prostituta 50enne è stata arrestata dai poliziotti ...

Una Vita - spoiler : Higinio e Maria vogliono deRubare Casilda dell'eredità di Maximiliano : Gli spoiler di Una Vita sulle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 annunciano brutte notizie per Casilda Escolano, la simpatica serva della soffitta. La ragazza, infatti, finirà al centro di un diabolico piano di Higinio Baeza e Maria. Quest'ultimi tenteranno di mettere le mani sull'eredità del povero Maximiliano Hidalgo, deceduto nel corso della primissima stagione della soap opera iberica. Una Vita: Casilda ritrova sua madre Gli ...

Aveva una pistola Rubata - polizia arresta a Vittoria un uomo di 45 anni : La polizia ha arrestato a Vittoria un 45enne vittoriese armato di pistola. L'arma risulta rubata a Ragusa

Accoltella una guardia giurata alla stazione Tiburtina - poi gli Ruba la pistola e si uccide : Davanti ai passeggeri in attesa del treno della metropolitana un uomo, forse straniero, ha seminato il terrore. Il vigilante è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Polizia Locale sequestra slot machine rinvenute in un terreno vicino via di Salone. Una era stata Rubata in un bar poche ore prima. : Roma -Un furgone dato alle fiamme e diverse slot machine rubate: è quello che hanno scoperto gli agenti del gruppo SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale ieri pomeriggio, nei pressi di via di Salone. Durante uno dei consueti controlli della zona, una pattuglia ha notato una recinzione forzata e un furgone incendiato, probabilmente poche ore prima, all’interno di un terreno privato. Poco distante dal ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel ucciderà Joaquin per Rubare l'eredità di Lucia : La nuova stagione della telenovela Una Vita è ufficialmente iniziata con un nuovo triangolo tutto da scoprire: oltre al villain Samuel Alday, già noto per i suoi intrighi ai danni di Diego e Blanca, si sono già affacciati sulla scena di Acacias 38 anche i nuovi protagonisti Lucia Alvarado e Padre Telmo Martinez, il nuovo parroco del quartiere. Tutti loro saranno portatori di misteri a partire dalla cugina di Celia che, dopo brevi ricerche, ...

L’uomo che aveva Rubato un quadro da 900 milioni di euro da una galleria di Mosca è stato condannato a 3 anni di carcere : Denis Chuprikov, l’uomo che lo scorso gennaio aveva rubato un quadro dal valore di 900 milioni di euro dalla galleria d’arte Tretyakov Gallery di Mosca, è stato condannato a tre anni di carcere. Il quadro si intitola Ai Petri. Crimea

Gazzetta : ci vorrebbe una Greta del pallone che gridi a ultras e governi “come osate Rubarci il nostro calcio?” : Andrea Monti nel suo editoriale sulla Gazzetta scrive di una Greta Thunberg del pallone che vada in giro per gli stadi a gridare contro le curve e i potenti che li lasciano fare Come osate voi, tutti insieme, e ci metto anche i giornali, rubarci il calcio che amiamo? Avremmo potuto essere noi, continua Monti, ha indignarci e ha ribellarci, e invece, ha parlato il presidente della Fifa. E così l’Italia è diventata il Paese razzista per ...

Termini : coppia di ladri truffa e deRuba una persona : Roma – Domenica alla stazione Termini, gli agenti di Polizia hanno rintracciato e arrestato un uomo di 29 anni, accusato di furto pluriaggravato in concorso con una persona che al momento rimane ignota. Il soggetto, nei paraggi di un’attività commerciale dello snodo ferroviario, ha preso possesso di un bagaglio contenente un tablet, 600 euro e altri effetti personali avvalendosi dell’aiuto di un’altra persona, rimasta ...