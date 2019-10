GRIS riceve una nuova classificazione PEGI | in arrivo la versione per PlayStation 4?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019), fantastico titolo di Nomada Studios, sembra essere in procinto di essere pubblicato anche su4. Già disponibile su PC, Nintendo Switch e dispositivi iOS, il bellissimo e straziante puzzle-platform ha ricevuto unavalutazione di certificazione da.Sebbene non sia stato ancora annunciato nulla di ufficiale,, ovvero Pan European Game Information, ha elencatoper PS4. In genere le classificazioni dei giochi come in questo caso portano quasi sempre a un annuncio, quindi potremmo aspettarci di sentire qualche notizia dal publisher Devolver Digital.è una ragazza piena di speranze e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza molto difficile. A questo viaggio nel dolore fa da contraltare il suo abito, che le fornisce nuove abilità per affrontare una cupa realtà. Con l'evolversi della storia,crescerà emotivamente e imparerà a vedere ...