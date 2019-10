Asp Ragusa | mobilità per 97 infermieri e 42 operatori socio sanitari

Asp di Ragusa cerca chirurgo per la ricostruzione della mammella : L’azienda sanitaria di Ragusa ha bandito un concorso per chirurgo plastico per la ricostruzione della mammella

Concorsi per primario all'Asp di Ragusa : Concorsi all'Asp di Ragusa. E' stato pubblicato l’avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi di direttore di struttura complessa