Cattolici in piazza contro Bergoglio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Serena Sartini Centinaia recitano il rosario: Dio salvi la Chiesa. E il Papa nomina 13 cardinali Roma - Nel giorno in cui il Papa nomina 13 cardinali, blindando il Consistoro, tra iil sentimento comune è la preghiera. Ma anche la confusione, la preoccupazione e il dolore, per «la situazione che sta attraversando la Chiesa». Ieri a Roma sono arrivati da tutta Italia, dai paesi più sperduti del Nord fino al Sud. Singoli fedeli, famiglie intere, gruppi di amici, ma anche qualche sacerdote e gruppetti di suore. Nessun vescovo o cardinale. E così oltre 500 fedeli si sono radunati a largo Giovanni XXIII, a due passi da San Pietro, per recitare il rosario (molti in ginocchio, con lo sguardo rivolto a una croce di legno tenuta ben in alto da un fedele) «per la Chiesa» e non «qualcuno», ma che comunque ha tutto il sapore di puntare il ditoun Papa che «si ...

gabrieleolivero : RT @isabbah: I cattolici francesi in piazza a Parigi contro la legge sulla bioetica e la PMA aperte alle donne single e alle coppie di donn… - agambella : RT @isabbah: I cattolici francesi in piazza a Parigi contro la legge sulla bioetica e la PMA aperte alle donne single e alle coppie di donn… - isabbah : I cattolici francesi in piazza a Parigi contro la legge sulla bioetica e la PMA aperte alle donne single e alle cop… -