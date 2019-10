E’ un appello accorato quello lanciato da Mari, il padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne che nel 2013 fu ...

?Amici Celebrities : Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata : Amici Celebrities: Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata. Pace fatta durante la terza puntata, tra la padrona di casa e il conduttore di Temptation Island. Nella seconda manche Bisciglia canta “Roma nun fa la stupida stasera”, ma cambia sul finale le parole. Durante la seconda puntata di Amici Celebrities c’era stata un po’ di maretta tra Maria De FiIlippi e Filippo Bisciglia che ...

Insigne - caso rientrato e pronto a partire titolare contro il Torino : Il caso Insigne è rientrato e Ancelotti è pronto a rilanciarlo dal primo minuto Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino che riporta come il capitano azzurro sia apparso sorridente nella rifinitura di ieri e nel corso del viaggio in aereo verso Torino. La squadra ieri ha raggiunto il Piemonte, carica per la partita contro l’ex Walter Mazzarri e soprattutto il Torino, un avversario ostico che Insigne vorrà battere a tutti i ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : una violenta rissa : Beautiful, Anticipazioni straniere: Brooke dà uno schiaffo a Thomas E’ guerra aperta a Beautiful tra Thomas e Brooke. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che Thomas darà della poco di buono a Brooke e lei, per tutta risposta, gli darà uno schiaffo. Da quando Brooke ha scoperto che Thomas ha tenuto nascosta la verità sulla piccola Beth a sua figlia Hope, non lo vuole più nella loro vita nonostante sia il figlio di suo marito ...

Come inviare email in modalità riservata su Gmail : Molte volte capita di dover inviare, tramite email, alcuni dati sensibili e riservati a una persona specifica. Un messaggio di questo tipo può però tranquillamente essere condiviso in qualsiasi momento, a meno che non si leggi di più...

Crampi addominali - gonfiore e meteorismo? Come riconoscere l’intolleranza al lattosio? : L’intolleranza al lattosio è un disturbo di cui soffre una percentuale abbastanza alta della popolazione adulta: la causa scatenante è la mancanza nell’organismo di un enzima detto lattasi, in grado di scindere il lattosio in glucosio e galattosio. E’ una condizione in cui l’organismo non riesce a digerire completamente lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati. La mancata digestione del lattosio lo fa rimanere ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Cameron Norrie in due set : Si ferma a quattro il numero di italiani in gara nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai. Thomas Fabbiano, infatti, non supera il turno decisivo delle qualificazioni contro il britannico Cameron Norrie, che lo sconfigge per 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. L’azzurro potrebbe ora rientrare in gioco da lucky loser, in caso di rinunce in extremis nel main draw. Nel primo set parte meglio Norrie, che si guadagna due ...

Volley - Gianlorenzo Blengini dopo la sconfitta con la Polonia : ”Loro hanno giocato meglio non c’è che dire” : Brutta sconfitta per l’Italia nella quinta partita della Coppa del Mondo 2019 di Volley contro la Polonia. Ad onor del vero era chiaro sin dalla vigilia che per gli azzurri sarebbe stata impresa quasi proibitiva imporsi contro i polacchi. Anche perchè Gianlorenzo Blengini ha portato molti giovani per dare loro la possibilità di mettersi in luce. I campioni del mondo hanno vinto la partita con un netto 3-0 (25-18, 25-18, 25-22). A ...

La politica americana sta tirando dentro gli influencer : Anche quelli più piccoli, che servono a raggiungere fasce demografiche particolari o locali: perfino gli account di cani

Il nuovo CEO ha ammesso che HTC ha smesso di innovare nel settore smartphone : Il nuovo CEO di HTC, Yves Maitres, ha ammesso che il produttore asiatico ha smesso di innovare nel settore degli smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il nuovo CEO ha ammesso che HTC ha smesso di innovare nel settore smartphone proviene da TuttoAndroid.

Spinta di domenica per Huawei P30 Lite e Galaxy A50 su Amazon : che prezzi il 6 ottobre : Stiamo vivendo una domenica molto interessante per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone Android, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A50. Incrociando le offerte più interessanti disponibili su Amazon oggi 6 ottobre, con quelle focalizzate sui modelli più venduti, emergono a mio modo di vedere due occasioni davvero allettanti. Con un chiaro focus per chi dispone di un budget inferiore ...

In spiaggia senza ressa? In Sardegna numero chiuso e ticket d’ingresso per l’ambiente : Per evitare sovraffollamento e tutelare l’ambiente in Sardegna si parte dalle spiagge. Dal nord al sud le amministrazioni comunali, per salvaguardare il patrimonio, giocano d’anticipo. L’ultimo provvedimento riguarda la spiaggia di Tuerredda nella costa sud-occidentale.

Cosenza - scontro frontale nella notte fra due auto : morti 4 ragazzi - due feriti : L’incidente è avvenuto nel territorio nel comune di Rende, sul posto vigili del fuoco e le ambulanze del 118

Mercato Juventus - nuovo assalto ad Icardi : può arrivare in estate : Mercato Juventus – La prossima sessione estiva di Mercato promette bene. Se il futuro di Dybala con Sarri è tutto da scrivere, anche quello di Icardi non è ben definito. L’argentino ex capitano dell’Inter, è al PSG, ma solo in prestito. Dunque tutto ancora può succedere e di certo Paratici sta continuando a monitorare il tutto. Il giocatori gradirebbe il ritorno in Italia e Torino, anche perchè è molto vicina a Milano, gli ...

Cosenza : quattro morti e due feriti in un incidente stradale : L'ennesimo fatto di cronaca giunge dalla regione Calabria, in particolare dalla provincia di Cosenza, dove è stato registrato un gravissimo incidente che ha visto coinvolte due automobili. Il bilancio è di quattro morti e due feriti gravi. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 5 e 6 ottobre, sulla strada statale 107, intorno alla mezzanotte, tra gli svincoli di Piano Monello e Surdo a Rende. L'incidente è stato causato da uno scontro frontale, ...