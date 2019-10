10 persone sono morte in un incidente tra un pulmino e un camion in Romania

370 persone sono state arrestate in Ecuador in due giorni di sciopero nazionale : I sindacati dei lavoratori dei trasporti dell’Ecuador hanno annullato le proteste programmate in questi giorni dopo che in due giorni di sciopero nazionale sono state arrestate 370 persone. I manifestanti si oppongono alla revoca dei decennali sussidi per il carburante,

Cinque persone sono morte nell’atterraggio d’emergenza di un aereo in Ucraina : Questa mattina Cinque persone sono morte durante l’atterraggio d’emergenza di un aereo Antonov An-12 vicino all’aeroporto di Leopoli, in Ucraina. Altre tre persone che erano a bordo dell’aereo sono state ferite. Il ministro delle Infrastrutture ucraino, Vladislav Krikliy, ha detto che

Sei persone sono morte in Corea del Sud a causa del tifone Mitag : In Corea del Sud sei persone sono morte e quattro sono state ferite a causa del tifone Mitag, il 18esimo arrivato nel Paese quest’anno; alcune, ha detto il ministero degli Interni sudCoreano, sono state uccise dal crollo di strutture dovuto

Rugby - Conor O’Shea : “E’ la gara della vita per tante persone che sono qui. Contro il Sudafrica sarà una grande battaglia” : Alla vigilia del terzo match dell’Italia nella Coppa del Mondo di Rugby ha parlato il CT degli azzurri, Conor O’Shea. Domani, venerdì 4 ottobre, infatti, all’Ecopa Stadium di Shizuoka, alle ore 11.45 italiane, nella gara valida per la Pool B, Sergio Parisse e compagni sfideranno gli Springboks. Italia-Sudafrica vale un posto ai quarti di finale della rassegna iridata. Così il CT Conor O’Shea: “Abbiamo parlato dall’inizio ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O’Shea verso la sfida col Sudafrica : “è la gara della vita per molte persone che sono qui” : Venerdì mattina la sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e Sudafrica: le sensazioni del ct azzurro O’Shea dopo la scelta della formazione azzurra Mancano poco meno di due giorni alla terza partita dell’Italia nel Girone B alla Rugby World Cup 2019 contro il Sudafrica, match in calendario venerdì 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 11.35. “Abbiamo parlato ...

A Città del Messico due persone sono morte nel deragliamento di un ottovolante : A Città del Messico almeno due persone sono morte in un parco divertimenti, a causa del deragliamento di un vagoncino di un ottovolante. Alcuni testimoni hanno raccontato di avere visto due persone cadere dall’ultimo vagoncino della giostra “Chimera”. Il parco,

Fine vita - Mina Welby : “Suicidio di Stato è trattare le persone come scarti e lasciare i malati da soli. Legge in Parlamento? Sono fiduciosa” : “Legge sul Fine vita in Parlamento? Io Sono fiduciosa perché c’è un gruppo interparlamentare, costituito da diversi senatori e deputati di tutte le estrazioni politiche. Sono 70, non tanti, mentre l’altra volta per la Legge 219/2017, che poi è uscita, erano oltre 200. Ho sentito anche il presidente Roberto Fico dire che si vuole proseguire da dove hanno lasciato”. Sono le parole di Mina Welby dell’Associazione Luca ...

In Nigeria circa 500 persone sono state liberate da un edificio in cui erano imprigionate e torturate : Giovedì la polizia Nigeriana ha liberato circa 500 persone che erano imprigionate in un edificio nei pressi della città di Kaduna. La polizia ha detto a BBC che la liberazione è avvenuta in seguito a una perquisizione effettuata dopo aver ricevuto una

Almeno 20 persone sono morte in Indonesia per le conseguenze di un terremoto di magnitudo 6 - 5 : Almeno 20 persone sono morte in Indonesia per le conseguenze del terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito questa mattina la parte orientale del paese. Agus Wibowo, portavoce dell’ente che si occupa della gestione dei disastri naturali, ha aggiunto che ci

Più di 100 persone sono state arrestate in Sicilia e Lombardia in un’operazione contro una cosca mafiosa : Giovedì notte più di 100 persone sono state arrestate in una vasta operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza contro i membri di una cosca mafiosa che operava in Sicilia e Lombardia. Gli arrestati fanno parte della cosiddetta stidda, un’organizzazione

Almeno 19 persone sono morte per un terremoto di magnitudo 5 - 8 in Pakistan : Un terremoto di magnitudo 5,8 ha causato la morte di Almeno 19 persone in Pakistan, oltre a più di 300 feriti. L’epicentro è stato registrato nella città di Mirpur, nella regione settentrionale del Kashmir. BBC News scrive che l’entità dei

Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune proteste nella provincia di Papua : Almeno 20 persone sono morte in Indonesia durante alcune violente proteste nella provincia di Papua, causate dalla notizia – non confermata – secondo la quale un insegnante proveniente da un’altra provincia avrebbe chiamato “scimmia” uno studente locale. Tre persone sono

Almeno sette persone sono morte nel crollo di una scuola a Nairobi - in Kenya : Almeno sette persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una scuola di Nairobi, in Kenya lunedì mattina. Decine di altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ma non c’è ancora una stima esatta: alla scuola, che

Un autobus si è schiantato contro un terrapieno nel nord del Pakistan - sono morte 26 persone : Nel nord del Pakistan, nell’area del Gilgit-Baltistan (Kashmir), un autobus si è schiantato contro un terrapieno a causa di un problema ai freni: nell’incidente sono morte 26 persone e altre 20 sono state ferite. Associated Press ha scritto che questo genere