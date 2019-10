Renzi-Zingaretti | parte la caccia ai militanti

Governo - Enrico Letta : “La lettera di Renzi è guerra. Conte e Zingaretti non facciano come me. Così non mangiano il panettone” : Giuseppe Conte? Non stia sereno. Il consiglio non richiesto al presidente del consiglio arriva dall’uomo per il quale era stato inventato quell’hasthag: Enrico Letta. Nel giorno in cui Matteo Renzi scrive al Corriere della Sera citando proprio il suo predecessore a Palazzo Chigi, l’ex premier interviene a L’Aria che Tira su La7 rivolgendosi a Conte e al segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Voglio dare un consiglio non ...

La7 - Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi vi farà ballare - io l’ho sopportato troppo. Fate un patto con lui - se non lo rispetta si vada al voto” : “Voglio dare un consiglio non richiesto a Conte e a Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi è per dissotterrare l’ascia di guerra: ‘Io vi faccio ballare’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui ...

L’avvertimento di Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi farà ballare il governo - non fate come me” : Letta legge come una chiara minaccia al governo la lettera che Matteo Renzi ha scritto sul 'Corriere della sera': "Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un 'Vietnam' quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone".Continua a leggere

Ansia Pd - Zingaretti affronta la "caccia alla visibilità" di Renzi (e i sondaggi preoccupano) : L'addio al Pd di Matteo Renzi e la sua conseguente onnipresenza mediatica creano problemi al mondo dem: Zingaretti si...

Matteo Renzi dedica Rimmel a Nicola Zingaretti e gli indica l’indirizzo per spedire le labbra (video) : Matteo Renzi dedica Rimmel a Nicola Zingaretti. Ebbene sì, il leader di Italia Viva le canta di santa ragione al suo ex segretario di partito dopo che è stato raggiunto da Radio Rock 106.6, che gli ha richiesto di cimentarsi nel più classico dei karaoke. L'ex Premier ha anche voluto specificare che si è trattato di una canzone d'addio, di quelle che sono indicate per gli innamorati che si lasciano. L'ultima canzone, quindi, per Nicola ...

Matteo Renzi canta “Rimmel” di De Gregori : dedica a Zingaretti : Radio Rock 106.6 si è insinuata nella frattura del Pd e ha intercettato - con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic - Matteo Renzi. Il neo-leader di Italia Viva ha deciso di cantare una pietra miliare della canzone d’autore italiana, ovvero “Rimmel” di Francesco De Gregori. L’ideale per una scissione, come precisato dal suo inedito interprete: “Questa è una canzone di addio. Canzone degli innamorati che si lasciano” ha detto Renzi. Tra ...

Otto e mezzo - Matteo Renzi smantella il Pd e Zingaretti : "Che cos'è oggi - perché sono andato via" : Un partito "totalmente involuto". Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Matteo Renzi spiega perché ha scelto la scissione dal Pd per lanciare il proprio partito, Italia Viva. Le parole dell'ex premier e segretario suonano come una condanna per Nicola Zingaretti, leader oggi alla guida dei dem, e pe

Def : Zingaretti - ‘su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero - tutti contenti’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Lo stop all’aumento dell’Iva è una vittoria di Di Maio e Renzi? “Non è vero. L’Iva per fortuna non aumenta e siamo tutti contenti per questo. Anche perchè per colpa di Salvini abbiamo ereditato 23 miliardi di euro”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3. L'articolo Def: Zingaretti, ‘su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero, tutti contenti’ sembra essere il primo su ...

Pietro Senaldi a Tagadà : "Matteo Renzi leader di Italia Viva e del Pd - come ha fregato Zingaretti" : "Matteo Renzi con la sua scissione sembra essere diventato sia il leader di Italia Viva sia il leader del Pd. La voce di Nicola Zingaretti non c'è, non si sente". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta l'intervista-manifesto di Matteo Renzi al Il F

I sondaggi sorridono a Matteo Renzi - in crisi Salvini - Di Maio e Zingaretti : Il sondaggio elettorale realizzato dall’Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera certifica il vistoso calo della ?Lega di

Renzi : il mio avversario non è Zingaretti ma Salvini : Matteo Renzi: "Il mio avversario non e' Nicola Zingaretti ma Matteo Salvini. Non diro' mai una cosa contro Zingaretti". Ospite del 'Wired festival'

Sondaggi - Conte appeso a Renzi : nel governo conta più di Di Maio e Zingaretti : Italia Viva fa male sopratutto al Partito Democratico che si ridimensiona, calano anche i 5stelle, crolla +Europa che perde...

Nicola Zingaretti alle prese con i dieci Renziani indecisi e rimasti nel Pd : sono loro l'ago della bilancia : I magnifici dieci renziani, corteggiati sia dal Pd che da Italia Viva potrebbero essere decisivi nel fare pendere l'asticella da una parte o dall'altra. Inoltre alcuni di essi debbono decidere se candidarsi o no laddove ci saranno le amministrative e questo sta creando problemi tra i dem poiché il p

Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio : Ogni settmana in esclusiva sull'Espresso la striscia sull'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox" Makkox sapeva già come sarebbe finita la crisi" Quando hanno dovuto spiegare a Danilo Toninelli che il governo era finito" È finita la pacchia: la satira di Makkox"