Kim Shattuck | morta cantante dei Muffs Aveva 56 anni e combatteva contro la Sla

Morta Kim Shattuck - la cantante dei Muffs è scomparsa dopo una lotta contro la Sla : aveva 56 anni : È Morta a 56 anni dopo una battaglia contro la Sla durata due anni Kim Shattuck , la cantante e chitarrista dei Muffs . A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il marito con un commosso post su Instagram: “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la Sla durata due anni – ha scritto -. Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua ...

