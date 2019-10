Ascolti X Factor 2019 | prima parte di Bootcamp di X Factor 13

Ascolti TV | Social Auditel 26 settembre 2019 : Un passo dal cielo 5 ed Eurogames è pareggio - X Factor il più twittato - Dritto e Rovescio è più social : Auditel 26 settembre 2019 : X Factor programma più twittato , Eurogames qualche tweet in più di Un passo dal cielo 5 La proposta social di giovedì vede avanti nel trending topic X Factor 13 che con ...

Ascolti X Factor 13 - la terza e ultima puntata di Audizoni del 26 settembre : Ascolti X Factor 2019 – X Factor 13 gli Ascolti della terza puntata Ascolti X Factor 13 terzo appuntamento – Terzo e ultimo appuntamento con le audizioni di X Factor 13 su Sky Uno giovedì 26 settembre che hanno portato alla definizione delle categorie assegnate ai giudici (scoprile qui) in vista dei Bootcamp della prossima settimana. Negli Ascolti la puntata di giovedì 26 settembre ottiene su Sky Uno 695 mila e il 3% secondo Auditel, ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% - XFactor 3%. Allarme Detto Fatto (3.9%) - flop Bonaccorti (0.8%) : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...