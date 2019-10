Riforme | Marcucci a M5S | ‘lasciate stare Iotti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Consiglio agli autori del blog del M5S di andare a rileggersi per bene le parole di Nilde Iotti, usata maldestramente come testimonial della riforma taglia parlamentari”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea, dopo che nel Blog delle Stelle a sostegno della riforma del taglio dei parlamentari vengono citate alcune dichiarazioni di Nilde Iotti: “Ritengo che il numero dei parlamentari sia davvero troppo alto”, disse in un’intervista del 1984. “Ricordo che l’allora Presidente della Camera -prosegue- fu una delle prime politiche a mettere in risalto i limiti del bicameralismo paritario. Un ambito che non è minimamente toccato, aggiungo purtroppo, dalla riforma che verrà approvata la prossima settimana alla Camera”.L'articoloa M5S, ‘lasciate...

