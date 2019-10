Governo | Cdm alle 16 30 | all’odg ‘scongelamento’ risparmi Rdc e quota 100 2

Governo : Cdm delibera scioglimento comune di Misterbianco : Roma, 26 set. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Misterbianco, nel catanese, e ha prorogato di sei mesi lo scioglimento del Consiglio comunale di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce. E' quanto rende noto Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei

giovedì il terzo Cdm del Governo giallorosso dovrebbe, a quanto si apprende, formalizzare il passaggio delle deleghe del turismo al Mibac e del commercio estero al ministero degli Affari esteri.

Governo - CdM nomina i sottosegretari : 11.20 I sottosegretari del Governo Conte 2 sono 42: 21 sono del M5S, 18 del Pd, 2 di LeU e 1 del Maie, Movimento associativo italiani all'estero. Al Mise Buffagni (M5S); delega all'Editoria a Martella (Pd); all'Ambiente Morassut (Pd); Misiani (Pd) e Castelli (M5S) all'Economia. Agli Esteri,Sereni (Pd) e Del Re (M5S). Mauri (Pd) e Crimi (M5S) all'Interno. Sileri (M5S) alla Salute. Ascani (Pd) all'Istruzione.

Roma, 12 set. (AdnKronos) – Il Cdm è previsto per domani mattina alle 9 e 30. Si apprende da fonti di Governo.

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - domani mattina cdm alle 9.30 : È prevista per domani mattina alle 9.30 una riunione del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi sottosegretari. La trattativa...

Governo : Cdm - scioglimento per 18 mesi azienda sanitaria provinciale Catanzaro : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma degli articoli 143 e 146 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi dell’azienda sanitaria ...

Roma, 12 set. (AdnKronos) – riunione lampo del Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi, che è durata circa un quarto d'ora.

Governo - verso le deleghe ai sottosegretari al Cdm del 12 settembre. Il Pd e i 5 stelle al lavoro sulle rose dei nomi : L’obiettivo è arrivare a giovedì 12 settembre. Alle 15 si riunisce il Consiglio dei ministri e per allora il Pd e il Movimento 5 stelle puntano ad assegnare le deleghe ai sottosegretari. In totale si parla di quaranta incarichi tra sottosegretari e viceministri, ma secondo l’agenzia Ansa potrebbero essere anche quarantadue. Secondo la legge, infatti, il Governo può essere composto al massimo da 65 membri: al momento tra premier ...

Salvini contro il Governo : “Primo Cdm primi interventi pro-migranti - sono senza vergogna” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare una legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché ritenuta discriminatoria nei confronti dei migranti: "Primo Consiglio dei ministri, primi interventi a favore degli immigrati... governo senza vergogna".Continua a leggere

Governo Pd e M5s - primo atto in CdM : impugnano legge sui migranti. Fedriga e Lega : "Vergogna - traditori" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", in quanto numer

**Governo : Conte apre Cdm con ringraziamento a Mattarella’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – E’ durato poco più di due ore il primo Cdm del nuovo governo Conte, Dalle 11.48 alle 13.06 come si legge nota di palazzo Chigi. “Il Presidente Conte -si legge nel comunicato- ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.“Il Presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la ...

Via al Governo - il Conte-bis ha giurato. Primo cdm - Gentiloni commissario Ue. Conte e la campanella : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

