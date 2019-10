Dopo tre pali | il salvataggio sulla linea pure ci serviva per la statistica

Pisa - gli strumenti impazzirono per la radioattività : tre giorni Dopo la Russia parlò di Chernobyl : Hook: Il racconto dell'ex capo del Cisam di PisaIn occasione dell'ultima manifestazione a difesa dell'ambiente a Pisa si è tornati a parlare dei "rischi" del vecchio reattore nucleare sperimentale, ormai spento da anni. Facciamo un po' di chiarezza con l'ex direttore della struttura, il colonnello Aldo Natale energia nucleare reattore Chernobyl ...

Testa O Croce è la terza vita dei Modà Dopo il capitolo Ultrasuoni; Kekko Silvestre : “Non ho problemi con nessuno - ho chiesto scusa” : Testa O Croce dei Modà è un album sereno, positivo ma soprattutto concreto. Al suo interno infatti si trovano storie reali, frutto di esperienze di vita vissute davvero. Quattro anni dopo il precedente progetto discografico, Passione Maledetta, i Modà rilasciano nuova musica. Cosa hanno fatto in questi anni di pausa? Kekko li ha trascorsi in pigiama, ci scherza su, ma soprattutto i Modà sono tornati a vivere la vita di tutti i giorni e hanno ...

Rifiuti a Roma - Cda Ama si dimette Dopo tre mesi e mezzo : azienda nel caos : Si è dimesso il Consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda dei Rifiuti di Roma. Luisa Melara, presidente, Paolo Longoni, amministratore delegato, e Massimo Ranieri, consigliere...

Muore dissanguata Dopo il raschiamento - tre ginecologi indagati a Milano per omicidio colposo : Tre ginecologi dell’Humanitas di Milano sono indagati per il caso di una donna di 40 anni morta dissanguata dopo un raschiamento fatto in seguito a un aborto spontaneo. Secondo l’accusa, i medici non avrebbero asportato subito l’utero perforato per errore: stando alle ricostruzioni, sarebbero state effettuate trasfusioni di sangue, ma non l’immediata isterectomia che le avrebbe salvato la vita. L’udienza preliminare è stata ...

IMPEACHMENT/ Il nuovo 'giochino' per Wall Street Dopo lo scontro Usa-Cina : Con l'IMPEACHMENT Wall Street troverebbe il sostituto perfetto al conflitto con la Cina per dominare gli algoritmi e garantirsi valutazioni record

Eleonora Rocchini Dopo l'incidente : 'È stato tremendo - ho 15 punti in testa ma andrà bene' : Sono passati pochi giorni da quando Eleonora Rocchini è finita in ospedale in seguito ad un brutto incidente. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo un comprensibile silenzio, ha deciso di usare i social network per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. dopo l'iniziale spavento, oggi la ragazza fa sapere di essere tranquilla e certa del fatto che andrà tutto bene sia a lei che alle persone che erano a bordo della macchina uscita ...

Ultraleggero precipitato a Bergamo - Dopo la figlia muore anche il padre-pilota. Ancora in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’Ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Austria - Kurz in testa - l'estrema destra perde 10% Dopo Ibizagate : In Austria i conservatori del cancelliere uscente Sebastian Kurz arrivano in testa nelle elezioni legislative anticipate, mentre l'estrema destra dell'FPÖ subisce un crollo del 10% e scivola in terza posizione a seguito dello scandalo Ibizagate. È quanto emerge dalle prime proiezioni diffuse alla c

Diretta Audace Cerignola Foggia/ Streaming video e tv : si gioca Dopo 62 anni : Diretta Audace Cerignola Foggia. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D

Tennis - ATP 250 Chengdu 2019 : Pablo Carreno Busta vince il torneo - battuto in finale Alexander Bublik Dopo tre lottati set : Pablo Carreno Busta è il trionfatore del torneo ATP 250 di Chengdu per l’edizione 2019, la quarta della storia. Il giocatore spagnolo batte in finale il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(2), conquistando così il suo primo titolo da due anni abbondanti a questa parte, dato che l’ultima volta aveva trionfato in Portogallo nel maggio 2017. L’iberico, in base al risultato del francese Adrian Mannarino nella ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ vola in testa al Safeway Open Dopo tre giri - 22° Francesco Molinari : Spicca letteralmente il volo Cameron Champ nel terzo giro del Safeway Open di Napa, in California. Il nativo di Sacramento approfitta di una giornata non felicissima di molti suoi avversari (primo fra tutti Bryson DeChambeau, 15° dopo aver preso la testa ieri), trovandosi al comando a -14 con una grande costanza, che finora lo sta premiando con i tre giri chiusi in 67, 68 e 67 colpi. Champ vuole la seconda vittoria sul PGA Tour, dopo quella al ...

Tre ragazzi morti in incidente - schianto Dopo la discoteca a Ferrara : Grave incidente stradale a Vigarano Mainarda nel ferrarese. Tre i morti, due ragazzi e una ragazza tutti tra i 28, 23 e 21 anni. dopo discoteca

Auto contro un albero - morti tre ventenni : stavano tornando a casa Dopo la serata in discoteca : La loro Auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un albero, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il...

Auto contro un albero - morti tre ventenni : stavano tornando a casa Dopo la serata in discoteca : La loro Auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un albero, e tre ragazzi di poco più di vent'anni sono morti. Si è salvato solo il...