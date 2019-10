Sorgenia | sempre più digitale | accetterà pagamenti in bitcoin

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. – (AdnKronos) – Grazie alla collaborazione con la startup italiana Chainside,apre alle criptovalute e alla blockchain. Con questo accordo, la digital energy company è oggi la prima azienda nel settore dell’energia a scegliere icome modalità di pagamento. Lo annuncia in una nota la società, uno dei principali operatori del mercato libero dell’energia elettrica e del gas, spiegando che i clienti che dispongono di un conto in criptovaluta potranno selezionare questa modalità di pagamento sul marketplace di, raggiungibile da App o area web, così come avviene per un normale pagamento con carta di credito. Il controvalore addebitato al cliente corrisponderà al valore della moneta virtuale al momento della transizione, senza alcuna commissione aggiuntiva. Due, a oggi, le categorie di oggetti acquistabili innel ...

