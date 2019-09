Uragano Lorenzo pronto all'impatto sulle Azzorre | si teme un disastro tra Corvo e

Uragano Lorenzo - i residenti delle Azzorre si preparano : possibili 150mm di pioggia - allerta per alluvioni lampo potenzialmente letali [GALLERY] : Il potente Uragano Lorenzo dovrebbe colpire le isole Azzorre nella giornata di mercoledì 2 ottobre, provocando alluvioni lampo potenzialmente letali, nonostante l’indebolimento subito nella giornata odierna. I residenti si stanno preparando a sigillare le finestre mentre l’Uragano si avvicina all’arcipelago portoghese. “Dovremo proteggere le nostre proprietà perché se arriva con intensità, ci colpirà”, ha dichiarato a Reuters Alcino Machado, che ...

Scatta l’allerta per l’Uragano Lorenzo sulle isole Azzorre : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion L’uragano Lorenzo è sceso a Categoria 2 ( su una scala da 1 a 5) con venti medi a 175km/h(raffiche sui 220km/h), ma mira adesso le isole Azzorre nord-occidentali dove è Scatta l’allerta ed arriverà probabilmente mantenendosi di tale intensità tra domani sera e Mercoledì mattina. immagine satellitare di stamani In questa zona come vediamo dalla simulazione ...

L’Uragano Lorenzo senza precedenti - troppo forte per la sua posizione nell’Atlantico : la relazione con i cambiamenti climatici : L’Uragano Lorenzo è diventato una tempesta da record, che nei prossimi giorni colpirà duramente le Azzorre e poi Regno Unito e Irlanda. Sabato 28 settembre, “Lorenzo si è rapidamente rafforzato in un uragano di categoria 5, con venti massimi di 257km/h. Questo batte il record per L’Uragano di categoria 5 più orientale e più settentrionale mai registrato nell’oceano Atlantico”, ha scritto Dennis Mersereau su Forbes. Al momento, Lorenzo si è ...

Uragano Lorenzo : allerta alle Azzorre per venti distruttivi e onde di 10 metri - effetti anche su Regno Unito e Irlanda [MAPPE e DETTAGLI] : L’Uragano Lorenzo rimane un sistema impressionante che ora inizia ad accelerare verso nord-est. Come sistema di categoria 2, ha venti massimi di 175km/h e pressione centrale di circa 952hPa. Le raffiche più forti stanno raggiungendo i 220km/h, confermati dall’ultimo volo di ricognizione della NOAA. Lorenzo è un Uragano molto grande con un deflusso ben definito e continua a dirigersi verso le Azzorre. Si prevede che passi proprio ad ovest delle ...

Allerta Meteo per l’Uragano Lorenzo - un “mostro” di 5ª Categoria in arrivo sull’Europa [MAPPE] : Cresce in Europa l’Allerta Meteo per l’arrivo dell’Uragano Lorenzo, un “mostro” di 5ª Categoria sulla scala Saffir-Simposon in posizione decisamente insolita nell’oceano Atlantico, molto orientale tanto che non interesserà il continente americano bensì andrà a sfogare tutto il proprio impeto in Europa. I fenomeni più estremi sono attesi alle isole Azzorre nella serata di Martedì 1 Ottobre, quando in modo ...

L’Uragano Lorenzo raggiunge la categoria 5 e minaccia le Azzorre : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion E’ ormai ufficiale l’uragano Lorenzo ha toccato in queste ore la massima intensità raggiungendo la categoria 5 (la piu’ alta su una scala da 1 a 5) con venti medi di 260km/h. L’occhio dell’uragano Lorenzo nella massima intensità Mai infatti nella storia dei satelliti(dal 1960) un ciclone così intenso si era formato così a est ...

Uragano Lorenzo raggiunge categoria 5 : evento storico. Allerta massima sulle Azzorre : Come spesso avviene in presenza dei cicloni tropicali, le previsioni modellistiche mostrano grandi difficoltà nel delinearne la potenza e la corretta traiettoria. E così in barba ai modelli...

Uragano Lorenzo minaccia le Azzorre - prossima settimana a rischio impatto : La stagione degli uragani sta entrando nel vivo grazie alla grossa mola di energia liberata dagli oceani grazie al calore accumulatosi nel corso dell'estate. Infatti è proprio nella seconda metà di...