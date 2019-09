Sud | Patuanelli | ‘Spin tassello importante strategia Mise’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Spin rappresenta undelladel Ministero dello Sviluppo Economico volta a favorire, nel Sud del nostro Paese, la nascita e il rafforzamento di ecosistemi di impresa innovativi, sostenibili e competitivi anche a livello internazionale”. Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefanoin vista dal via di Spin (Scaleup Program Invitalia Network), il programma promosso dal ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del Pon Imprese e competitività 2014-2020, e gestito da Invitalia in partnership con Elite, London Stock Exchange Group che parte domani. Tre gli obiettivi: favorire l’incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno con le piccole medie e grandi imprese nazionali e internazionali; facilitare i processi di open innovation e accedere a nuove ...

mariavenera2 : RT @RQuagliozza: Come credere a chi dice di voler aiutare il sud se le poche realtà produttive già esistenti anziché creare le condizioni… - RobertoPorta7 : RT @FrancescoDeBen8: Qualcuno mi spiega le parole del min. Provenzano a proposito della crisi Whirlpool: 'Le crisi industriali vanno affron… - RQuagliozza : Come credere a chi dice di voler aiutare il sud se le poche realtà produttive già esistenti anziché creare le cond… -