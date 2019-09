Il finale di Fear The Walking Dead 5 ha chiuso un biennio di delusioni con una morte

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Siamo tutto un po' dubbiosi suldiThe5 e su quello che è è andato in onda nell'ultimo episodio dello spin off. Da domenica prossima avremo modo di commentare The10 ma oggi la ferita lasciata da undeludente è ancora aperta per i fan diThe5. L'ultimo episodio di questo quinto capitolo è andato in scena domenica sera negli Usa con la promessa di tornare per una sesta stagione, ma cambierà davvero qualcosa adesso? I fan della serie hanno messo insieme una petizione per lasciare fuori Andrew Chambliss e Ian Goldberg (“BRINGBACKTWD” su Change.org) ma sembra proprio che toccherà a loro rimettere insieme la nuova trama a partire dallaeccellente andata in onda ieri sera. ATTENZIONE SPOILER! Tutte le prove lasciano pensare che Morgan sia stato ucciso ma anche in questo caso, proprio come è successo con ...

ZOMBIEKB : Fear the Walking Dead S05E16: i video del season finale: Ultimo appuntamento di questa… - MangaForevernet : ? Fear the Walking Dead 5: il trailer del finale di stagione ? ? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fear the Walking Dead: spoiler nelle foto del finale della stagione 5! -