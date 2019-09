Atti osceni all’interno di un autobus | denunciato dalla Polizia Locale

Atti osceni in spiaggia davanti alle donne. E il romeno filma tutto : È finito in manette durante il pomeriggio di sabato scorso un cittadino straniero colto sul fatto mentre compiva Atti di autoerotismo su una spiaggia di Rimini, molestando due turiste italiane. L'episodio intorno alle 14:00 sul litornale riminese di Miramare, nei pressi di viale Principe di Piemonte. Qui donne sono state avvicinate dal soggetto che, dopo averle a lungo fissate, si è seduto su un pedalò per dare inizio al suo squallido ...

Atti osceni davanti a una donna. Poi il nigeriano in mutande manda in ospedale due militari : Lo straniero, che girava in mutande, si è spogliato per strada ed ha iniziato a toccarsi nelle parti intime alla vista di una donna: fermato, ha aggredito i carabinieri in caserma e ne ha mandati due al pronto soccorso Federico Garau ? Luoghi: Benevento