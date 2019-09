Amazon le uscite di Ottobre | Scrubs il colpo a effetto | Goliath la conferma | Doom Patrol

Amazon - le uscite di Settembre 2019 - Made in Italy di Canale 5 - Undone e Future Man 2 : Amazon Prime Video le uscite di Settembre 2019, El Corazon de Sergio Ramos, Future Man, Made in Italy e Transparent Il mese di Settembre accoglie subito la fiction di Canale 5 Made in Italy in arrivo in anteprima rispetto al rilascio in tv in chiaro. Arriva anche il film musicale conclusivo di Transparent nonostante la serie sia sempre andata in prima tv su Sky. Arrivano i film Capri Revolution e La Befana vien di notte con Paola Cortellesi. I ...