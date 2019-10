Samsung Galaxy S7 aggiornamento Android 10 ?

Android Auto wireless è disponibile per tutti questi smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l’utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...

Rimborso di 10 dollari per tutti quelli che hanno comprato il Samsung Galaxy S4 : verdetto emesso : Sapevate che il colosso di Seul aveva provveduto a truccare i benchmark relativi al Samsung Galaxy S4? Come riportato dal portale 'theregister.co.uk', il produttore asiatico sarà tenuto a risarcire quelli che l'avevano acquistato con un Rimborso simbolico di 10 dollari (pari a 9.16 euro al cambio attuale). La questione affonda le proprie radici in una causa legale del 2014 intentata contro l'OEM, accusato di aver indotto una porzione di codice ...

Samsung pronta con il primo tablet 5G al mondo : Galaxy Tab S6 5G : Samsung Galaxy Tab S6, il nuovo tablet di fascia alta presentato dal produttore sudcoreano alla fine del mese di luglio, dovrebbe presto diventare anche il primo tablet Samsung dotato di connettività 5G, è quanto si ricava da alcune certificazioni recentemente scoperte. Questo nuovo dispositivo, identificato con il model code SM-T866N, dovrebbe arrivare in un primo sul mercato di casa, in Corea del Sud. Il 2019 è stato un anno molto ...

Le offerte online di oggi sono top : Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy A50 - Galaxy Note 10 e tanti altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e settembre si accompagna a un’altra “bella” carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 10. L’offerta più interessante ha come protagonista Samsung Galaxy A50, ...

In attesa del nuovo Samsung Galaxy Fold? Potrebbe arrivare il prossimo 18 ottobre : Dopo un lancio per nulla facile e un ritorno che ne ha leggermente cambiato i connotati (in meglio), ecco che il Samsung Galaxy Fold può finalmente contare su di una distribuzione regolare e senza intoppi. Nonostante siano già presenti interessanti dettagli sul display del nuovo Samsung Galaxy Fold 2, l’attuale generazione non è ancora presente in tutti gli stati europei, compresa l’Italia. Inizia però ad essere sempre più probabile ...

Riproduzione di ologrammi con il Samsung Galaxy S11 : ipotesi affascinante nell’ultimo brevetto : Ne vedremo delle belle con il Samsung Galaxy S11, che, stando ad un'indiscrezione un poco avveniristica, potrebbe addirittura collegarsi ad una docking station capace di effettuare proiezioni di immagini olografiche, tramite cui gli utenti interagirebbero per impartire dei comandi particolari. Vi avevamo già parlato del salto di qualità cui sarà chiamato il prossimo portabandiera del colosso di Seul, sia in termini di fotocamera che di display, ...

Speranza nel 18 ottobre per il Samsung Galaxy Fold anche in Italia? Nuovi lanci europei : Diciamocelo pure in tutta onestà: il lancio del Samsung Galaxy Fold, lo scorso 18 settembre, in Francia, in Gran Bretagna e Germania ma non in Italia ha profondamente colpito i fan del brand entro i nostri confini. Essere preclusi dalla tecnologia dello smartphone pieghevole in questo momento è da considerarsi una sorta di affronto in un mercato in cui l'azienda vende ancora abbastanza bene, nonostante l'avanzata di Huawei. La notizia odierna è ...

Divertitevi coi video super veloci sul vostro Samsung Galaxy S10 : arriva una nuova funzione : arrivano in queste ore alcune informazioni che potrebbero fare la differenza per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10. Nei giorni scorsi su queste pagine mi sono già soffermato sulle future novità per gli utenti, dal punto di vista dello sviluppo software a medio termine per il top di gamma 2019, ma oggi 2 ottobre non potevo non tornare sull'argomento. Tutto ruota attorno ad una funzionalità che richiede per forza di ...

Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di ottobre : in offerta Samsung Galaxy S10 a 449 euro : Dopo Trony, anche Carrefour rinnova il proprio catalogo e rilancia per inizio ottobre un nuovo volantino per festeggiare il suo anniversario, con sconti fino al 50% e la formula “Compra oggi, paghi a gennaio 2020” su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui TV ed elettrodomestici. Il volantino Carrefour, valido fino al 9 ottobre 2019, include offerte piuttosto interessanti anche su vari smartphone Android, per i quali ci sarà ...

I video in modalità hyperlapse arrivano sui tre Samsung Galaxy S10 : Se la notizia dei video slow motion in revese sui Samsung Galaxy vi aveva portato ad iniziare a girare simpatici filmati, sappiate che le novità dal punto di vista multimediale non sono ancora finite. Infatti, l’applicazione fotocamera dei Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e è adesso in grado di girare video in modalità hyperlapse attraverso l’utilizzo del modulo frontale. La funzionalità permette di ...

Samsung dovrà rimborsare 10 dollari a chiunque abbia acquistato un Galaxy S4 : Pagare 10 dollari a ogni persona che abbia acquistato un Samsung Galaxy S4, questo è il prezzo che il colosso sudcoreano deve pagare per un giochetto che non è andato giù a molti. Alla base c’è una causa legale datata 2014 e diretta contro Samsung che, secondo quanto emerso, avrebbe truccato a suo tempo i test di benchmark sui Galaxy S4. In soldoni è stato scoperto un codice aggiuntivo che su tali smartphone entrava in esecuzione soltanto nel ...

Samsung Galaxy Watch Active 2 - Galaxy A5 (2017) - Galaxy A30 e Galaxy J2 Core si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, chiara conferma di come continui il lavoro dell’azienda impegnata a migliorare i propri smartphone in modo da offrire ai clienti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Vediamo quali sono gli smartphone che hanno aggiornato e le novità introdotte dagli update. Samsung Galaxy A5 (2017) L’aggiornamento per Galaxy A5 (2017), per il momento in fase di rilascio in Olanda, ha un ...

Il display di Samsung Galaxy Fold resiste alle piegature - un po’ meno alle cadute : Dal team di SquareTrade arriva un nuovo video che sicuramente in tanti potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Fold attendevano con impazienza. Il primo smartphone pieghevole del produttore coreano, infatti, è stato messo alla prova sotto due dei principali aspetti che suscitano preoccupazione in chi ha deciso di investire un’ingente somma per acquistare il device: ci riferiamo alla resistenza del display a migliaia di aperture e chiusure ...

Power Button Remapper consente di riprogrammare i pulsanti laterali di Samsung Galaxy Note 10 : Power Button Remapper for Note10 è un’applicazione che permette di riprogrammare i pulsanti laterali e della stilo di Samsung Galaxy Note 10. L’app consente di rimappare i pulsanti Power, S Pen o Volume dello smartphone in modo che possano eseguire oltre 35 azioni quando attivati con pressione singola, doppia oppure prolungata. Ad esempio potrete disattivare l’audio del dispositivo, accendere la torcia, avviare Google ...