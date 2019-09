Lite in diretta tra Joe Bastianich e Platinette | lei | ‘Vada a fare un programma di cucina’

Napoli - Lite Insigne-Marocchi in diretta tv : “Non ti ho visto determinato. Parli tu che…” [VIDEO] : Sconfitta inaspettata per il Napoli di Ancelotti contro il Cagliari. La squadra azzurra è apparsa nervosa per le tante occasioni create e non finalizzate. A fine partita, Lorenzo Insigne si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Queste le parole del capitano del Napoli. “Una sconfitta così fa male, dobbiamo stare tranquilli, vedere dove abbiamo sbagliato insieme al mister, per vedere di non ripetere più errori ...

Lite Insigne-Marocchi in diretta tv - l’attaccante del Napoli è una furia : “sentire certe cose è un’offesa” [VIDEO] : L’attaccante del Napoli ha risposto per le rime all’attacco di Marocchi, che ha accusato gli azzurri di aver messo poca intensità nel match con il Cagliari Lorenzo Insigne non ci sta e risponde per le rime a Giancarlo Marocchi nel post match tra Napoli e Cagliari, vinto dai sardi grazie ad un colpo di testa nel finale di Lucas Castro. Cafaro/LaPresse Accusato dall’opinionista di Sky Sport di aver messo poca intensità in ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Alto de la Cubilla in DIRETTA : tappone con tre saLite devastanti - può cambiare tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della sedicesima tappa – Il programma della sedicesima tappa – La cronaca della quindicesima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2019. Vivremo subito un altro tappone di montagna, che metterà a dura prova la resistenza dei corridori, visto ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro ELite femminile in tempo reale. Brand al comando - attesa per Van Dijk : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Che beffa! Vita Heine al termine di una super prova chiude ad un solo secondo di ritardo da Lucinda Brand. 11.28 All’intermedio troviamo la teutonica Lisa Klein in testa con 11’31”. 11.26 28’59! Lucinda Brand fa esplodere il pubblico di casa: un’olandese in testa alla prova. 11.24 Al traguardo troviamo in testa la teutonica Mieke Kroger in ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro ELite femminile in tempo reale. Partite Brand e Bussi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 È il momento di Vittoria Bussi: veterana romana non corre le gare di un giorno, si dedica completamente alle prove contro il tempo. Per lei il Record dell’Ora agguantato nel 2018 ad Aguascalientes. 10.55 Partita Lucinda Brand: c’è attesa per la performance dell’olandese. 10.53 Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 10.52 Nel frattempo rulli per coloro che ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro ELite femminile in tempo reale. Olanda super-favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo di giornata (8 agosto) – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Elite femminile degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmaar (Olanda). Percorso visto e rivisto nelle prove di questi giorni: 22,4 chilometri completamente pianeggianti sulle strade dei Paesi Bassi che favoriscono le specialiste pure. Saranno 31 le atlete in gara ...