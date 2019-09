8BitDo ha realizzato un controller ispirato a Nintendo Switch Lite con due D-pad

Fonte : eurogamer

(Di domenica 29 settembre 2019)haun nuovoal neonatoe caratterizzato da un design ultra-portatile, colorato e accattivante, ma anche piuttosto particolare.L'ha tutte le funzionalità di un normaleper, solo che al posto dei due stick analogici ci sono due D-Pad. Inoltre sono presenti anche le quattro classiche freccette nell'angolo in basso a sinistra del, quindi quanto a pulsanti direzionali c'è sicuramente l'imbarazzo della scelta. Una scelta di design sicuramente interessante, probabilmente dovuta alla volontà di mantenere le dimensioni delquanto più esigue possibile e che tutto sommato si adatta bene in quei titoli dove non è necessario gestire manualmente la telecamera. Leggi altro...

Eurogamer_it : 8BitDo ha realizzato un controller ispirato a #NintendoSwitchLite con due D-pad, ma nessuno stick analogico -