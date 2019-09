Conte apre al Mattarella bis | ' Se fosse disponibile ad un secondo mandato'

Conte : "Salvini isolato in Europa - anche da Orban"E apre su tassare bibite - merendine e aerei : Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad. Su Renzi: Non sarà il demolition man del governo".

Conte : "Salvini isolato in Ue - anche da Orban"E apre su tassare bibite - merendine e aerei : Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad. Su Renzi: "Avrei voluto discutere anche con il suo gruppo prima di formare il governo. Non sarà il demolition man del governo".

La corsa al versamento dei renziani : Conte apre la crisi di Governo - è boom di donazioni ai Comitati dell'ex premier : Una corsa allo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle sole donazioni dei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova "cosa" di Matteo Renzi.

Matteo Salvini apre ai delusi del Movimento : pronto ad evitare il Conte bis : I grillini continuano a fare i conti senza Matteo Salvini. Ma il leader della Lega apre ai delusi dal grillismo.

Lo spread dà più spazi di manovra - Bruxelles si coccola il Conte-Bis e Lagarde apre alla revisione delle regole : Se dovesse nascere, il nuovo Governo avrà davanti a sé una strada tutta in discesa. Il festeggiamento prolungato della borsa ma soprattutto il calo dello spread aprono nuovi spazi fiscali per la legge di bilancio che il Conte Bis su cui il Conte Bis sarà subito chiamato a lavorare. E da Bruxelles arriva anche la benedizione all’alleanza tra M5S e Partito Democratico, con la garanzia che ci sarà tutta la ...

"Un governo all'insegna delle novità". Conte accetta l'incarico e apre alla discontinuità : Salito di prima mattina al Quirinale per accettare l'incarico che gli ha conferito il Capo dello Stato Sergio Mattarella, Giuseppe Conte ha lanciato subito una lista di parole d'ordine che segnano una discontinuità rispetto al suo precedente governo. Anzi, alla sua prima esperienza a Palazzo Chigi il premier incaricato sostanzialmente non ha fatto accenno se non per le sue riflessioni personali. "La prospettiva di avviare una nuova esperienza ...

Sfida di Di Maio - governo in salita : il Pd apre a Conte - ma boccia il capo M5S : Il governo torna in bilico a mezzanotte: Luigi Di Maio insiste per avere il ruolo di vicepremier e addirittura annuncia il voto online, successivamente a un eventuale affidamento del preincarico a...

Conte a Palazzo Chigi - Il Pd apre ai Cinquestelle : ‘Non ci sono veti’ : Anche se non ancora in maniera ufficiale, pare che possa cadere il veto posto dal Pd sul nome di Giuseppe Conte come nuovo Presidente del Consiglio del possibile Governo giallorosso. Ad aprire un significativo spiraglio nella trattativa con il M5S ci hanno pensato i due capigruppo Dem, rispettivamente al Senato e alla Camera: Andrea Marcucci e Graziano Delrio. I due esponenti di peso del Nazareno (il primo renziano della prima ora, il secondo ...

Il PD apre ad un Conte Bis - ma chiede due ministeri di peso - M5S : 'L’Italia non aspetta' : Continuano le trattative in merito alla formazione del nuovo esecutivo PD-M5S: il partito di Zingaretti sembra potersi aprire ad un'ipotesi Conte Bis, a patto che siano accolte le proposte portate avanti dal Partito Democratico, più intenzionato ad aprire un percorso nuovo, con alcuni ministero di peso, come l'Economia e la Giustizia. La posizione del PD Nonostante un po' di sfiducia, con il segretario Nicola Zingaretti che inizia a pensare che ...

Zingaretti apre - intesa possibile Ma il M5S : prima il sì a Conte : Nella conferenza stampa il segretario ribadisce che l’alleanza tra Pd e Cinque stelle deve essere caratterizzata da discontinuità: «Troveremo una soluzione»