Tesla Model 3 | la prova dell' elettrica «per tutti»

Tesla - "La Model S Plaid può girare in 7 : 20 al Ring" : Dopo giorni di indiscrezioni, più o meno fondate, la Tesla ha confermato i tempi fatti segnare dai prototipi delle Model S Plaid al Nürburgring. Secondo i rilevamenti cronometrici della Casa, la versione più estrema della quattro porte a batterie sarebbe in grado di completare un giro del Nordschleife in circa sette minuti e 20 secondi, ovvero 22 secondi in meno rispetto alla rivale Porsche Taycan. Vanno però fatte delle precisazioni. Durante i ...

Tesla Model S - A caccia di record al Nürburgring : Dopo le versioni Ludicrous Performance delle Model S e Model X, la Tesla continua a puntare in alto ed è pronta a lanciare un nuovo allestimento ad altissime prestazioni. La Casa californiana continuerà a seguire la tradizione dei nomi derivati da Space Balls di Mel Brooks, uno dei film culto di Elon Musk, battezzando la nuova variante con il nome di "Plaid", vale a dire la velocità superiore alla Ludicrous. La versione di serie della ...

Tesla Model 3 - La Novitec aggiorna l'elettrica - VIDEO : La Tesla Model 3 ha iniziato a diffondersi ormai in tutto il mondo, diventando il Modello più venduto del costruttore californiano. Come accade per molte auto con motori a combustione interna alcuni tuner hanno iniziato a sviluppare dei kit di modifica anche per l'elettrica: dopo la Vorsteiner anche la Novitec ha lanciato una serie di aggiornamenti dedicati alla berlina. Dettagli di carbonio e assetto ribassato. Per rendere più accattivante il ...