I limiti dei discorsi razionali sui migranti

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Vengo da una famiglia di. Gente che prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale è emigrata stabilmente, o si è trasferita per lavoro per qualche anno, in Nord America, Australia, Francia. Ma non ho intenzione di fare una filippica contro gli italiani che dimenticano il proprio passato e le umiliazioni subite da altri italiani emigrati, e diventano razzisti. Perché credo che non serva a granché.Nicola Daniele Coniglio è un economista che insegna all’Università di Bari e che ha scritto nei mesi scorsi un interessante libro intitolato “Aiutateci a casa nostra - Perché l’Italia ha bisogno degli immigrati”. Nel saggio, Coniglio smonta, soprattutto con i numeri e con esempi precisi, alcuni luoghi comuni cari a chi ritiene che l’Italia sia un Paese troppo ospitale per i, come l’idea che gli ...

