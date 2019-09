Brescia Juventus probabili formazioni | Higuain dal 1′ | sorpresa in attacco

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 23 settembre 2019)- Archiviata la vittoria contro il Verona, seppure con qualche sofferenza di troppo, lasi prepara alla sfida del Rigamonti contro il. Sarri si affiderà al solito 4-3-3, con Szczesny nuovamente in campo dal 1′. Poche novità in difesa, De Ligt affiancherà nuovamente Bonucci, solo panchina per Demiral. Danilo sarà confermato nel ruolo di terzino destro con Alex Sandro a sinistra.: Dybala nuovamente in panchina Poche novità a centrocampo: Khedira riprenderà il suo posto sul centro-destra, mentre Rabiot potrebbe far rifiatare Matuidi nel ruolo di centro-sinistra. Pjanic confermato in cabina di regia. Solo panchina per Ramsey. Leggi anche: Mercato: cessione entro il 30 settembre. E’ ancora possibile Infine, una novità in. Dybala si riaccomoderà in panchina lasciando spazio ad ...

juventusfc : Bianconeri subito al lavoro per preparare la trasferta di Brescia ?? - juventusfc : #BresciaJuve STORY ??Nel 2005 l'ultima vittoria al Rigamonti... chi non esultò a quel gol di @Ibra_official ? ??… - forumJuventus : #BresciaJuve, domani ore 20,45. Cinque titolari verso il rientro. Probabile il ritorno di De Ligt in difesa e quell… -