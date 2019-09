MotoGp | Viñales al top senza concentrarsi sul time-attack | “stiamo esplorando la nuova

Maverick Viñales MotoGp - GP Aragon 2019 : “Sul passo mi sento abbastanza bene soprattutto con la soft - ma c’è da migliorare” : Il venerdì di Aragon si può considerare positivo per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore del miglior tempo nella seconda sessione di prove libere e secondo nella classifica combinata alle spalle di Marc Marquez. Il vero problema per Viñales è il distacco accumulato nei confronti di Marquez, il quale ha rifilato addirittura 1″1 al pilota della Yamaha nella combinata grazie ad un time-attack strepitoso completato nelle FP1. Il campione ...

MotoGp – Vinales 2° - Rossi 17° - ma Meregalli rimane ottimista : “siamo soddisfatti - ecco perchè” : Maio Meregalli ottimista e soddisfatto dopo le prime libere del Gp di Aragon: le parole del team director Yamaha dopo le Fp1 spagnole E’ andata in scena la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: Marc Marquez ha lasciato tutti senza parole col suo crono mostruoso, di 1.46.869. Mattinata di duro lavoro in casa Yamaha, con Vinales che ha chiuso le Fp1 al secondo posto ad oltre un secondo dal connazionale della Honda e ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Aragon 2019 : “La pista mi piace - spingerò al massimo. Quartararo mi impressiona” : Maverick Vinales è pronto per disputare il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend. Lo spagnolo si è presentato alla conferenza stampa che ha aperto il fine settimana in terra iberica, il centauro della Yamaha cercherà di essere protagonista su una delle piste di casa e punterà a salire sul podio dopo il terzo posto conquistato settimana scorsa a Misano. La scuderia di Iwata è in grande crescita in questo ...

MotoGp – Vinales sorride in vista di Aragon : “dopo il podio di Misano mi sento extra ottimista” : Maverick Vinales pronto a far bene ad Aragon: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del suo Gp di casa La MotoGp non si ferma: dopo il Gp di San Marino i piloti si spostano ad Aragon per una nuova gara appassionante, davanti al pubblico spagnolo. Se Valentino Rossi ha gareggiato davanti al suo pubblico a Misano, adesso tocca al suo compagno di squadra approfittare del grande tifo spagnolo per far bene in pista. Maverick Vinales, reduce ...

Maverick Vinales MotoGp - GP San Marino 2019 : “Speravo di scappare - ma la moto mi ha fatto soffrire sin dal primo giro” : Maverick Vinales guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il terzo posto nel Gran Premio di San Marino 2019 della motoGP. Lo spagnolo, che partiva dalla pole position, confidava di poter lottare fino alla fine per la vittoria ma, suo malgrado, ha vissuto una gara con troppi alti e bassi. “Peccato per questo risultato perché ero reduce da un weekend positivo ed ero anche riuscito a partire bene – ammette lo yamahista ai microfoni di Sky ...

MotoGp Misano - Marquez doma Quartararo - terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Marc Marquez vince il gran premio di San Marino a Misano. Detta così sembra facile, ma il campione del mondo in carica ci mette tutta la gara a domare la Yamaha di quella “bega” (Valentino dixit) di Fabio Quartararo. Il campione del mondo gli rimane incollato dal primo al penultimo giro, poi lancia l’attacco e si esibisce in un sorpasso talmente ben riuscito da garantirgli 20 metri di allungo che conserverà fino alla fine. ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi a 8 decimi da Vinales. Uno smacco che fa male - ma in gara il Dottore può colmare il gap : 814 millesimi. A tanto ammonta il distacco che Maverick Vinales ha inflitto a Valentino Rossi nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP, oltre che distanziarlo di sei posizioni. Lo spagnolo ha messo a segno una splendida pole position con il tempo di 1:32.265 mentre il suo compagno di scuderia non è andato oltre l’1:33.079. 814 millesimi. Un margine che si può spiegare per almeno un paio di motivi. Da un ...

MotoGp – Vinales entusiasta : “contento per la pole - in fiducia per la gara. Cos’è cambiato? Vi svelo un dettaglio” : Maverick Vinales contento per la pole position ottenuta a Misano: il pilota Yamaha sottolinea la velocità della sua moto e le novità apportate al suo stile di guida Gran sorrisone in conferenza stampa per Maverick Vinales. Il pilota Yamaha, fresco di pole position a Misano, ha tutte le carte in regola per chiudere un weekend che lo ha visto velocissimo e grande protagonista sul tracciato sanmarinese. Lo spagnolo ha spiegato: “sono ...

MotoGp – Vinales carico - euforia Espargarò - sorride Quartararo : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Misano : Maverick Vinales strappa la pole position di Misano ad un fantastico Pol Espargarò, terzo Fabio Quartararo: le parole dei primi 3 piloti dopo le qualifiche del Gp di Misano Prima fila davvero particolare quella del Gp di Misano. Maverick Vinales ha confermato le buone sensazioni delle prove libere guadagnando la pole del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, precedendo uno straordinario ed inaspettato Pol Espargarò. Terzo posto per ...

