Reddito di cittadinanza | Inps | «Stop a chi firma contratti temporanei | e poi si riprende»

Con il Reddito di cittadinanza in Sicilia nessuno vuole lavorare - aumentano i furbetti : Con il reddito di cittadinanza aumentano le persone che si licenziano. Lo dicono i dati Istat. L’istituto di Statistica ha fatto la fotografia al mercato del lavoro in Sicilia. Così c’è chi preferisce stare a casa e beneficiare del reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare e percepire il medesimo salario. L’istituto di statistica dice che nel secondo trimestre del 2019 l’occupazione è aumentata e la ...

Dopo il Reddito di cittadinanza arriva il Salario minimo - la promessa di Nunzia Catalfo : Dopo il Reddito di cittadinanza, arriva il Salario minimo. Lo ha promesso la neo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Si tratta di una misura che aiuterà i lavoratori che ad oggi percepiscono uno stipendio al di sotto della media mazionale. “Il decreto dignità sta dando i suoi frutti”, come dimostrano anche “i dati Istat sul mercato del lavoro che segnano una maggiore crescita dell’occupazione stabile”, dice. In ...

Riforma pensioni e welfare - Gualtieri : 'Confermate quota 100 e Reddito di cittadinanza' : Arriva una nuova conferma sui provvedimenti di Riforma del welfare e della previdenza avviati dal governo giallo-verde ed ora al vaglio del nuovo esecutivo. La notizia arriva dal tavolo di confronto con i sindacati, conclusosi da poche ore. Ad esprimere il parere favorevole sarebbe stato lo stesso Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, facendo il punto della situazione sull'impostazione della prossima legge di bilancio 2020. Il Ministro ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : c'è la "traccia" per il 2020 : La prossima manovra, la prima del governo M5s-Pd, è ancora tutta da scrivere, ma ci sono i primi punti fermi: Reddito di...

Reddito di cittadinanza? No - grazie. La geniale trovata di Carlo per non lavorare : Da luglio staziona in via del Corso spaparanzato su una sdraio. Poi una cassa per la musica e un cartello: "Pay me to do...

Reddito cittadinanza - il 60% va al Sud : respinte 3 domande su 10 : Quasi un milione di domande accolte. Per la precisione 960.007 nuclei familiari, per un totale di due milioni e 348.423 persone. E altre 91.000 richieste sono in lavorazione: eccoli i numeri...

Il Reddito di cittadinanza non ha fatto "boom" : i numeri di un insuccesso : La platea dei beneficiari, secondo le previsioni di Luigi Di Maio, avrebbe dovuto essere di circa cinque milioni di italiani...

Reddito di cittadinanza - accolte 960 mila domande : Reddito di cittadinanza, accolte 960 mila domande. Al 4 settembre, secondo i dati dell'Osservatorio Inps, sono 960.007 le domande

Mappa Reddito di cittadinanza per comune chi lo prende e dove : Mappa Reddito di cittadinanza per comune chi lo prende e dove Una delle misure che ha contraddistinto l’azione del primo Governo Conte, ovvero il Reddito di cittadinanza, non sembra essere a rischio. Infatti anche il ministro dell’Economia di fresca nomina nel governo Conte bis sostenuto dalla maggioranza M5S-Pd-Leu, si è pronunciato in maniera chiara. Gualtieri ha affermato recentemente a Repubblica: “Il Reddito di cittadinanza ...

Reddito di cittadinanza - quasi un milione di assegni mensili alle famiglie italiane : L'Inps ha fornito i dati aggiornati sul Reddito e sulla pensione di cittadinanza. Secondo i numeri dell'istituto di previdenza le domande accolte sono state circa 960mila, contro le 410mila respinte. L'importo medio - tra Reddito e pensione di cittadinanza - è stato di 481 euro mensili per nucleo familiare.Continua a leggere

Con il Reddito di cittadinanza in Sicilia nessuno vuole lavorare - aumentano i furbetti : Con il reddito di cittadinanza aumentano le persone che si licenziano. Lo dicono i dati Istat. L’istituto di Statistica ha fatto la fotografia al mercato del lavoro in Sicilia. Così c’è chi preferisce stare a casa e beneficiare del reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare e percepire il medesimo salario. L’istituto di statistica dice che nel secondo trimestre del 2019 l’occupazione è aumentata e la ...

Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF - come cambiano : Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF, come cambiano Il destino di Reddito di cittadinanza e Quota 100 è a un bivio dopo l’insediamento del nuovo governo giallorosso: che fine faranno le misure “simbolo” di Movimento 5 Stelle e Lega dopo la fine dell’esperienza pentaleghista? Reddito di cittadinanza: le parole di Gualtieri Su entrambe le misure è intervenuto Roberto Gualtieri, il successore di Giovanni Tria al ...

Reddito di cittadinanza : in manovra c'è l'ipotesi di riduzione dei contanti prelevabili : Il Reddito di cittadinanza rimarrà in vigore anche l'anno prossimo, su questo pochi i dubbi. Il Reddito di cittadinanza è misura su cui il Movimento 5 Stelle da sempre si è speso con forza. Anche se il governo e cambiato, in sella c'è ancora il Movimento 5 Stelle ed anche se il Partito Democratico vorrebbe volentieri metterci mano, rischi di sospensione della misura non sembrano esserci. Piuttosto potrebbe cambiare qualcosa sulla misura, ma ...

Dopo il Reddito di cittadinanza arriva il Salario minimo - la promessa di Nunzia Catalfo : Dopo il Reddito di cittadinanza, arriva il Salario minimo. Lo ha promesso la neo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Si tratta di una misura che aiuterà i lavoratori che ad oggi percepiscono uno stipendio al di sotto della media mazionale. “Il decreto dignità sta dando i suoi frutti”, come dimostrano anche “i dati Istat sul mercato del lavoro che segnano una maggiore crescita dell’occupazione stabile”, dice. In ...