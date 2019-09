Eva Henger choc | “Lucas mi insulta | Mercedesz non la sento più”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lucas Peracchi: Evapreoccupata per sua figliaEvaè preoccupata per sua figlia. L’opinionista di Barbara d’Urso ha comunicato ai suoi fan di essere molto preoccupata per sua figlia. Il motivo di tale preoccupazione è il compagno della ragazza, Lucas Peracchi. Il ragazzo avrebbeto la mamma della sua compagna e pare averla incolpata di ogni litigio con. Eva è preoccupata non solo per l’influenza che l’ex tronista può avere su sua figlia, ma anche perché non riesce più a mettersi in contatto con lei. La ragazza sarebbe completamente succube di Lucas Peracchi. Ho sempre difeso Lucas, prima che iniziasse adrmi. Quando una coppia litiga ha bisogna di avere qualcuno a cui dare la colpa, anche se questo non ha mai fatto niente. Il capro espiatorio sono io. I messaggi che mando a mia figlia ...

