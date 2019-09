Serve un moderno partito riformista

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Diciamoci la verità, che ormai quasi tutti sanno. Oggi, e non ieri, ci sono tutte le condizioni politiche, culturali, sociali, istituzionali e ambientali finalizzate a dar vita a una forza politica che sappia rappresentare e intercettare istanze, bisogni, domande esigenze e anche desideri che non trovano più spazi nei partiti tradizionali che vanno dal Pd alla Lega, dai 5 Stelle a ciò che resta di Forza Italia.Sarebbe inutile, e anche un po’ puerile, negarlo. E Renzi ha saputo, nel momento giusto, ridiscendere in campo. Al netto della valutazione sul merito e sulla tempestività del progetto politico. Come, del resto, l’iniziativa intrapresa da Richetti e da Calenda. Ora, però, quello su cui merita richiamare è l’attenzione sulla bontà e sul profilo di questo progetto politico. E di governo, nonché culturale se ...

