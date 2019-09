Gantz-Netanyahu testa a testa In Israele decisivo Lieberman

Spoglio in Israele - Netanyahu in lieve vantaggio su Gantz Ma senza maggioranza : Il primi dati dello Spoglio rovesciano gli exit poll: al 29,5% il Likud del premier uscente mentre il partito Blu Bianco di Benny Gantz è al 24,4%. Secondo le proiezioni di Canale 12 nessuna coalizione raggiunge la maggioranza dei seggi

Elezioni Israele - exit poll : è testa a testa tra Netanyahu e Gantz . Liebermann possibile ago della bilancia : testa a testa fino all’ultimo tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Il premier uscente non ha la maggioranza per un nuovo governo di destra, secondo i primi exit poll di Canale 13. La coalizione guidata da Bibi si fermerebbe infatti a 54 seggi, contro i 58 di quella di centrosinistra dello sfidante Gantz, anch’essa impossibilitata a raggiungere la soglia dei 61 seggi su 120 alla Knesset. Avigdor Lieberman, il nazionalista laico di Israel ...

Elezioni in Israele - exit poll : Gantz in testa su Netanyahu : Gli exit poll delle Elezioni in Israele dicono che Gantz è in testa su Netanyahu 33 seggi contro 31, in base ai primi dati di Canale 13