Dopo la cerimonia in chiesa lo sposo dice di avere una sorpresa per tutti | quello che fa

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una coppia che sembrava innamoratissima aveva deciso di sposarsi. Aveva organizzato lae il pranzo. Finalmente il grande giorno era arrivato e,la funzione religiosa loha detto ai presenti diunaper. A quel punto ha estratto una pistola, ha sparato mirando verso la neo sposa e poi verso il testimone e, infine, si è ucciso. Lo, Rogerio Damascena, di appena 29 anni non aveva mai lasciato capire a nessuno cosa stesse meditando tanto che il detective della polizia locale, Joao Brito ha così commentato l’accaduto: ”Faceva il direttore delle vendite in un supermercato e non aveva mai dato segni di instabilità mentale”. Sia per la neo moglie, Renata Alexandre Costa Coelho di 25 anni sia per il testimone Marcelo Guimares non c’è stato scampo. La sorella della sposa, Lucia Helena Coelho, ha detto: ”Lui era felice, lei ...

