Messina | due minori abusano di una novantenne prima di derubarla

Messina - 90enne rapinata e violentata da due ragazzi : ricoverata - ma non rischia la vita : Uno ha 17 anni e qualche precedente di poco conto, l'altro ha solo 14 anni. Insieme hanno organizzato una rapina in casa di una signora di 90 anni, nonna di un loro amico, che prima di andare via...

Messina - anziana 90enne picchiata e abusata in casa sua da due minorenni : arrestati : Quella che arriva da Messina è una vicenda davvero assurda. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, una signora anziana di 90 anni, sabato scorso 14 settembre, sarebbe stata picchiata e poi abusata da due minorenni di 14 e 17 anni. Uno di loro sarebbe stato addirittura un amico di suo nipote. Da TgCom24 si apprende che la vittima era ridotta in gravi condizioni, e che ad accorgersi di quanto fosse avvenuto sia stata sua figlia, la ...

Choc a Messina - botte e sesso con anziana di 90 anni : arrestati due ragazzi di 14 e 17 anni : Due ragazzi di 17 e 14 anni hanno picchiato, derubato e violentato una donna di 90 anni di Messina , nonna di uno dei loro amici. A lanciare l'allarme è stata la figlia dell' anziana , che è riuscita a raccontare tutto alla polizia. Al momento è ancora ricoverata in prognosi riservata con fratture multiple e contusioni in diverse parti del corpo.Continua a leggere

Messina - rapinano e violentano una donna di 90 anni. Arrestati due giovani di 17 e 14 anni : Hanno picchiato, rapinato e violentato una donna di 90 anni. Due ragazzi di 17 e 14 anni anni sono stati Arrestati e condotti in un centro di prima accoglienza del tribunale dei minori. I fatti sono accaduti a Messina. L’anziana, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple: è in prognosi riservata. Proprio le analisi mediche hanno ...